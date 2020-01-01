"الأمور ليست وردية كما ظن"، هل أخطأ مورينيو باختيار توتنهام؟

توتنهام بحاجة لما يمكن وصفه بإعادة إعمار

في عُرف كرة القدم فإن الأيام الأولى لوصول أي مدرب جديد على فريق تشهد طفرة من اللاعبين لإثبات أنفسهم له، ومن ثم ربما تتحسن نتائج الفريق في بداياته، والمثال الصارخ هو أولي جونار سولشاير مع مانشستر يونايتد، ومؤخرًا جوزيه مورينيو مع توتنهام هوتسبير.

في الواقع ساءت الأمور إلى حد ما تحت قيادة المدرب البرتغالي منذ ما يقرب من شهرين منذ وصوله إلى شمال لندن، وفشل إعادة حتى وقت كتابة هذه السطورة في إعادة السبيرس إلى أفضل مستوياته، مع احتلال النادي المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز توتنهام مباراة واحدة في المباريات الخمس الأخيرة فقط بعد أن بدأ مسيرته مع مورينيو مورينيو بأربعة انتصارات في أول خمس مباريات له.

هذا ليس بالضرورة خطأ مورينيو وحده بالطبع، لأنه من الشائع رؤية الفوضى قبل أي تحسن ذي مغزى. ومع ذلك فإن ما يلفت النظر حول توتنهام له هو كم هو الزخم الضئيل الذي اكتسبوه من توليه منصبه وكم هو قليل من الأفكار التي يبدو أنها نتيجة لذلك.

وقال مورينيو عندما قدم كمدرب لفريق توتنهام "أنا حقاً أحب هذه التشكيلة"... لكنه ربما يُغير وجهة نظره الآن.

ليس فقط عندما يرى دفاعه وهو يحافظ على نظافة شباكه في مباراة واحدة في 12 مباراة منذ توليه منصبه. أو خط الوسط الذي يبدو أنه ليس له أي من السمات - الديناميكية والسيطرة - التي لطالما أرادها. أو عندما يرى أخبار الإصابات واستبعاد موسى سيسوكو، والأهم من ذلك الهداف هاري كين حتى أبريل.

التجديد وتقدم العمر

يُعاني توتنهام من شيخوخة حقيقية تجعل من الصعب على اللاعبين حتى تنفيذ بعض أفكار مورينيو في الضغط والقتالية، لأنهم باتوا "عواجيز".

الموسم معدل أعمار توتنهام الترتيب بين أصغر الفرق بالبريميرليج 2014/2015 24 عامًا، 282 يومًا 1 2015/2016 24 عامًا، 328 يومًا 1 2016/2017 25 عامًا، 298 يومًا 1 2017/2018 26 عامًا، 53 يومًا 3 2018/2019 27 عامًا، 65 يومًا 11 2019/2020 27 عامًا، 243 يومًا 16

أصبح توتنهام الآن رابع أقدم فريق في البريميرليج، وهذا أكثر من مجرد هوس، بل قضية أساسية تواجه المدرب وأسلوبه في اللعب. لم يعد توتنهام يضغط من الأمام، ولا يفوز بالكرة في ملعب الخصم، وبسبب تلاحم المباريات والمشاركة في أكبر من مسابقة ينهار الفريق بدنيًا أكثر وأكثر.

لا مهاجم وثغرات أخرى

إن الإصابة الخطيرة التي تعرض لها كين لا تحرم مورينيو من أفضل هداف لديه فحسب، بل إنها تحرمه من نوعية المهاجمين الذين يحبهم الذين تميزوا في فتراته السابقة مثل ديدييه دروجبا، ودييجو كوستا، وزلاتان إبراهيموفيتش. المهاجمين الصرحاء المتمرسين أمام المرمى.

المشاكل تمتد للدفاع المترهل خاصة في مركز الظهير الأيمن والمستويات غير المستقرة من سيرجي أورييه، كما أن هناك معضلة أخرى في وسط الميدان "الدفاعي"، لا يبدو أنه واثق من هاري وينكس، وندومبيلي لم يستطيع الوصول للياقة المطلوبة من مورينيو، وأصيب سيسوكو الآن.

حتى في مركز الوسط المتقدم فالمستقبل غامض بالنسبة لكريستيان إريكسن، في حين أن جيوفاني لو سيلسو لم يتأقلم بعد بعد أشهر قليلة متأثرًا بالإصابة التي مني بها في النادي بعد وقت قصير من انضمامه إلى ريال بيتيس على سبيل الإعارة في أغسطس. باختصار، خط الوسط في توتنهام يعاني من فوضى تحتاج أيضًا إلى التدعيم.

الخلاصة؟

ما يمر به توتنهام ليس خطأ مورينيو، فالفريق بحاجة لتجديد شامل في كل المراكز كما ذكرنا.

.في الأسبوع الماضي ، وصف مورينيو ليفربول بأنه "أفضل فريق في العالم في هذه اللحظة"، لكن الأهم أنه سلط الضوء على فوائد صبر ليفربول على مدربه يورجن كلوب ومنحه 8 فترات انتقالات حتى وصل إلى تحقيق فلسفته وتطبيق أسايب تدريبه ومن ثم ظهرت بصماته.

ربما هذا ما يحتاج إليه توتنهام فعلاً. الإيمان بمورينيو ومنحه الصلاحية الكاملة لبناء "السبيرس" من جديد.