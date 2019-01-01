الأفريقي بدون جماهير وإيقاف الشعباني في الدوري التونسي

قرارات صارمة بحق الأفريقي والترجي

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

قرر مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم في تونس، اليوم، إيقاف المدير الفني التونسي معين الشعباني وكذلك حرمان الأفريقي من مشجعيه.

ويأتي ذلك على خليفة عدم الانضباط في الجولة الأخيرة من الدوري التونسي، من جانب الطرفين.

وقررت اللجنة، منع الحضور الجماهيري في مباريات الأفريقي بالمسابقة المحلية، لـ3 مباريات، وكذلك عقوبة مالية قدرها 4000 دينار.

بسبب إلقاء المقذوفات النارية على أرضية الملعب، الأمر الذي تسبب في إصابة أحد أفراد الأمن.

كما تم إيقاف معين الشعباني المدير الفني للترجي التونسي مباراتين، على خلفية نزوله أرضية الملعب دون الحصول على إذن من الحكم.

⏱️20' الاتفاق 1 × الفيصلي 0

⏱️31' الاتفاق 2 × الفيصلي 0

⏱️45' الاتفاق 2 × الفيصلي 1

⏱️74' الاتفاق 3 × الفيصلي 1

⏱️87' الاتفاق 3 × الفيصلي 2

⏱️95' الاتفاق 3 × الفيصلي 3

⏱️98' الاتفاق 3 × الفيصلي 4



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(📸: @SPL) pic.twitter.com/ggq9DxrpyK — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 13, 2019

مع غرامة قدرها 5 آلاف دينار، ليغيب عن مواجهتي الملعب التونسي والصفاقسي.

ويتصدر الترجي جدول الترتيب برصيد 33 نقطة بفارق 3 نقاط عن الصفاقسي، بينما يأتي الأفريقي خامساً بعد مرور 14 جولة.