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الدوري التونسي - الدرجة الأولى

الأفريقي بدون جماهير وإيقاف الشعباني في الدوري التونسي

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قرارات صارمة بحق الأفريقي والترجي
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

قرر مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم في تونس، اليوم، إيقاف المدير الفني التونسي معين الشعباني وكذلك حرمان الأفريقي من مشجعيه.

ويأتي ذلك على خليفة عدم الانضباط في الجولة الأخيرة من الدوري التونسي، من جانب الطرفين.

وقررت اللجنة، منع الحضور الجماهيري في مباريات الأفريقي بالمسابقة المحلية، لـ3 مباريات، وكذلك عقوبة مالية قدرها 4000  دينار.

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بسبب إلقاء المقذوفات النارية على أرضية الملعب، الأمر الذي تسبب في إصابة أحد أفراد الأمن.

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كما تم إيقاف معين الشعباني المدير الفني للترجي التونسي مباراتين، على خلفية نزوله أرضية الملعب دون الحصول على إذن من الحكم.

مع غرامة قدرها 5 آلاف دينار، ليغيب عن مواجهتي الملعب التونسي والصفاقسي.

ويتصدر الترجي جدول الترتيب برصيد 33 نقطة بفارق 3 نقاط عن الصفاقسي، بينما يأتي الأفريقي خامساً بعد مرور 14 جولة.

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