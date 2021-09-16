"الأغنام" تطرد رونالدو من منزله في مانشستر

باتريس إيفرا سخر من الموقف

واقعة غريبة من نوعها تعرض لها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعدما قام بالانتقال من منزله بسبب إزعاج بعض الأغنام بمكان مجاور.

رونالدو أنهى تجربته مع يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ليعود مرة أخرى إلى بيته القديم هذا الموسم.

صحيفة "ذا صن " البريطانية أكدت أن رونالدو اضطر لمغادرة منزله الجديد في مانشستر بسبب الأغنام الصاخبة في الحقل المجاور له.

كيف اكتشف رونالدو هذه الأغنام؟

صديقته جورجينا رودريجيز قامت بتصوير هذه الأغنام بينما كان رونالدو وعائلته يستكشفون المنقطة التي استقروا فيها.

اللاعب يهتم كثيرًا بحصوله على القدر المناسب من النوم، ولم يستطع التكيف على الوضع الجديد، حيث كان يستيقظ أكثر من مرة بسبب هذه الأغنام.

وهو ما دفع صاحب الـ36 سنة للانتقال سريعًا من هذا المنزل، والذهاب إلى قصر آخر مكون من سبعة غرف.

كيف سخر إيفرا من رونالدو؟

باتريس إيفرا لاعب مانشستر يونايتد السابق، قرر مداعبة رونالدو على طريقته الخاصة، بنشر مقطع فيديو له في قارب ومعه بعض الأغنام.

وعلق إيفرا على المقطع قائلًا:"لا تقلق يا أخي، سأقوم بنقل أغنامي بعيدًا عن منزلك".

متى يظهر رونالدو مرة أخرى بقميص مانشستر يونايتد؟

اللاعب يتعافى الآن من ظهوره مع الفريق قد يانج بويز السويسري الثلاثاء الماضي، وهي المباراة التي خسرها الشياطين الحمر بنتيجة 2/1 في دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يظهر رونالدو في مواجهة يونايتد القادمة أمام وست هام يوم الأحد القادم، وعلى الأرجح سيحصل على راحة في مباراة كأس رابطة المحترفين يوم الأربعاء من نفس الأسبوع.

اقرأ أيضًا ..