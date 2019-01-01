الأرجنتين تستهدف تعيين نجمها السابق مدرباً

سكالوني في طريقه للرحيل

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أفادت تقارير صحفية إسبانية أن الاتحاد الأرجنتيني حدد ريكاردو جاريكا، مدرب بيرو الحالي ونجم التانجو السابق، ليكون المدرب القادم للمنتخب.

جاريكا يقدم مستويات مميزة مع البيرو بعد قيادته البلاد لنهائي كوبا أمريكا الحالية في البرازيل، ونهائيات مونديال 2018 بعد غياب 36 عاماً.

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وذكرت "سبورت" أن ليونيل سكالوني، المدرب الحالي للمنتخب، لن يستمر طويلاً في مهتمه وقد يرحل في نهاية العام بعد عدم الإقناع.

وأضاف التقرير أن المرشح الأبرز هو جاريكا، خصوصاً بعد حديثه عن عدم وضوح مستقبله من الاستمرار مع بيرو من عدمه.

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ويدرب جاريكا بيرو منذ 2015، وسبق له العمل في الدوري الأرجنتيني برفقة فيليز سارسفيلد، كولون، أرجنتينيوس جونيورز، وأندية أخرى.

ويعد جاريكا من اللاعبين البارزين في تاريخ الألبيسيلستي، وكان ضمن الفريق الذي تأهل لنهائيات مونديال 1986.