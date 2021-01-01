قرار استثنائي للأهلي .. الاتحاد السعودي يقبل بطلب الراقي

الراقي يواجه الرائد اليوم

وافقت اللجنة الفنية التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم على الطلب الاستثنائي الذي تقدم به مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة عبد الإله مؤمنة، قبل ساعات قليلة من مواجهة الرائد.

الراقي يستضيف الرائد في تمام الساعة التاسعة إلا عشر دقائق بتوقيت المملكة، اليوم الخميس، عل ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، ضمن الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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ووفقًا لصحيفة "عكاظ" فإن اللجنة الفنية وافقت على طلب النادي الجداوي الخاص باستثناء الفرنسي فيصل قورمي؛ المدير الفني المؤقت للفريق، والسماح له بحضور مواجهة الرائد من الملعب، على أن يسجل كمدرب للفريق لمباراة واحدة فقط.

ويأتي قرار اللجنة الفنية نظرًا لتعثر حضور المدير الفني الجديد للأهلي ريجيكامب، إذ دخل في حجر صحي، بعد وصوله قبل يومين إلى جدة.

وكان الأهلي قد أعلن التعاقد مع الروماني ريجيكامب لمدة ثلاثة أشهر فقط، لتولي المسؤولية الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة، خلفًا للصربي فلادان ميلويفيتش، الذي تمت إقالته.

وعقب إقالة فلادان، كان مجلس الراقي قد أعلن عن التعاقد مع المدرب الوطني يوسف عنبر، لكن لوائح الاتحاد السعودي حالت دون ذلك، نظرًا لقيادته فريق البكيرية في الموسم نفسه، إذ تمنع اللوائح عمل مدرب مع فريقين في ذات الموسم.

واضطر المجلس للاستعانة بقورمي؛ مدرب الفئات السنية بالنادي، لحين الانتهاء من إجراءات الحجر الصحي لريجيكامب.

يذكر أن الراقي يحتل المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 35 نقطة، فيما يأتي الرائد في المركز الـ12 بـ29 نقطة.