اكتشف مسارات الاتحاد الأوروبية الجديدة هذا الجمعة السوداء بخصومات إلى وارسو، براغ والمزيد.

استخدم عروض الجمعة السوداء من الاتحاد للطيران لمعرفة المزيد عن مسارات الوجهات الأوروبية الجديدة للخطوط الجوية.

قل وداعًا للتوتر والفوضى في جولات التسوق في الجمعة السوداء، طيران الاتحاد لديه شيء أفضل بكثير لك هذا العام. لماذا تكتفي بشراء المزيد من "الأشياء" عندما يمكنك إهداء نفسك وأحبائك مغامرات لا تُنسى؟ في هذه الجمعة السوداء، دع الاتحاد يحول أحلام سفرك إلى حقيقة مع توفيرات مذهلة على الرحلات إلى وجهات رائعة حول العالم، بما في ذلك مساراتنا الأوروبية الجديدة المثيرة.

من 27 نوفمبر إلى 3 ديسمبر 2024، احصل على خصومات مدهشة تصل إلى 20٪ على الرحلات المختارة للسفر بين 15 يناير و31 مايو 2025. سواء كانت هروب شتوي دافئ أو عطلة ربيعية، الناقل الوطني لدولة الإمارات هنا لجعل عام 2025 سحريًا - ومتاحًا للجميع! لا تكتف بالأحلام حول مغامرتك القادمة، احجزها مع الاتحاد وابدأ العام الجديد بذكريات ستدوم مدى الحياة.

الآن تطير شركة طيران الاتحاد إلى وجهات أكثر من أي وقت مضى، وهي تضيف باستمرار وجهات جديدة ومثيرة إلى شبكتها العالمية المتنامية. سواء كنت تريد الطيران إلى أبوظبي أو الاختيار من بين أكثر من 75 وجهة حلم في أكثر من 40 بلدًا، يمكنك رؤية المزيد من العالم مع طيران الاتحاد. ألق نظرة على بعض الوجهات الجديدة التي أضافها الاتحاد، بما في ذلك المدن الأوروبية وارسو وبراغ وابدأ في التخطيط لمغامرتك القادمة التي لا تُنسى.

دع GOAL يساعدك في عرض كل ما تحتاج لمعرفته حول مسارات ووجهات الاتحاد الأوروبية الجديدة ومبيعات الرحلات الجوية في الجمعة السوداء لعام 2024.

ما هي مسارات الاتحاد الجديدة في أوروبا؟

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تواصل شركة الاتحاد للطيران توسيع آفاق المسافرين والسياح حيث توسع شركة الطيران الإماراتية قائمة الوجهات العالمية التي تطير إليها. وقد زادت الاتحاد من توسعها في أوروبا مع إطلاق مسارين جديدين مثيرين، براغ في جمهورية التشيك ووارسو في بولندا. ويمثل ذلك المرة الأولى التي تطير فيها الشركة مباشرة إلى هذه الدول. على مستوى العالم، بدأت الاتحاد أو ستبدأ الطيران إلى العلمين في مصر، ونيروبي في كينيا، وإقليم بالي في إندونيسيا، وإقليم القصيم في السعودية، وجايبور في الهند. يعكس إضافة هذه الوجهات استراتيجية الاتحاد للطيران المستمرة لتعزيز الربط بين الدول والمجتمعات والثقافات.

تخفيضات الاتحاد للطيران في الجمعة السوداء على المسارات الجديدة

سافر حول العالم وقم بزيارة بعض من أحدث وجهات الاتحاد للطيران مع تخفيضات على الرحلات الجوية بمناسبة الجمعة السوداء من الاتحاد. ستوفر الاتحاد تخفيضات مذهلة تصل إلى 20% على رحلات مختارة من 15 يناير إلى 31 مايو 2025 إلى العديد من الوجهات عبر شبكتها. يُنصح الراغبون في الحجز بزيارة etihad.com أو تطبيق الاتحاد للحصول على أحدث الأسعار المخفضة وللبقاء على اطلاع على اللوائح الخاصة بالدخول في وجهتهم النهائية.

تأكد من عدم نسيان عرض الخصم بنسبة 20% من خلال التسجيل للحصول على التحديثات على موقع الاتحاد للطيران. يمكنك أيضًا تصفح رحلات الاتحاد على سكاي سكانر للاطلاع على المسارات والحصول على فكرة تقريبية عن الأسعار. يمكنك إعداد تنبيهات الأسعار لتعرف متى تنخفض الأسعار وتجربة ميزات مثل البحث عن رحلات إلى 'أي مكان' للإلهام. اعتبارًا من 2 يونيو 2025، ستطلق الاتحاد أربع رحلات أسبوعية مباشرة إلى وارسو وبراغ، مما يوفر للمسافرين من رجال الأعمال والترفيه وصولًا مريحًا إلى تلك المدن الأوروبية.

وارسو، بولندا

وارسو، عاصمة بولندا، هي مدينة مزدحمة تقدم الكثير. تدمج بين إرث تاريخي غني وطاقة حديثة، مما يوازن بشكل مثالي بين الهندسة المعمارية القديمة والجديدة في جميع أنحاء المدينة، وهناك مشهد ثقافي نابض بالحياة ليتناسب معها. زيارة حي "البلدة القديمة" التاريخي دائمًا ما تكون في قائمة المهام للسياح. تحتوي المنطقة على مزيج من المعالم الثقافية والمتاجر الصغيرة ومواقع تناول الطعام المتنوعة بجوار نهر فيستولا. تم إعادة بناء الحي بأكمله من شوارع وأزقة قوطية بدقة بعد أن دمر خلال الحرب العالمية الثانية. إذا كنت ترغب في استكشاف هذا الموقع الساحر، هناك العديد من الجولات التاريخية المصحوبة بمرشدين في المدينة القديمة للحجز والانطلاق بها.

للحصول على تجربة أقل رسمية وأكثر عفوية، قد ترغب في التسجيل في "Pub Crawl Warsaw". أضف المزيد من الحماس لليلتك (وحياتك) في جولة مليئة بالمرح لأفضل الحانات والنوادي في وارسو. من الأماكن السياحية الأخرى منتزه لاجيينكي الملكي، وهو أكبر متنزه في وارسو، ويشغل 76 هكتارًا. يقع مجمع المنتزه والقصر في منطقة وسط المدينة - ويتميز المنتزه الهادئ بحدائقه الخضراء وبحيراته الهادئة وهندسته المعمارية التاريخية. ولد الملحن الأسطوري فريدريك شوبان على بعد ستة أميال فقط من وارسو، ويمكنك أيضًا الاستمتاع بحفلات شوبان المجانية في منتزه لاجيينكي خلال أشهر الصيف.

وارسو لديها مشهد غذائي رائع، مثالي لأولئك الذين يحبون تجربة شيء مختلف. المطبخ البولندي التقليدي غني وريفي، وأولئك الذين يتطلعون إلى تناول المأكولات المحلية قد يرغبون في تجربة مطعم بولكا. إنه مطعم بولندي شهير يقع في البلدة القديمة في وارسو. قائمة مطعم بولكا تركز بشكل كبير على الأطباق التقليدية التي ترضي جميع الأذواق، مثل أضلاع الشواء المخبوزة وركبة الخنزير المحمصة ومعدة الإوزة المطبوخة في صلصة الطماطم. يُدعى الضيوف ليشعروا كأصدقاء منزليين في هذا المكان الأنيق والملون. أولئك الذين يرغبون في تجربة الطعام لكنهم غير متأكدين مما يريدونه يجب أن يتوجهوا إلى هالا كوشيكي. وهو الأول من نوعه في وارسو، ويأخذ مفهوم قاعة الطعام الذي يحظى بشعبية كبيرة في العواصم الأوروبية الأخرى. يعتبر قاعة السوق المُجددة مكانًا رائعًا لتناول الطعام، حيث يوجد بها 18 مطعمًا بداخلها، بما في ذلك مطاعم عصرية ومحلات وبوتيكات وطعام الشارع ومرافق ثقافية.

تتمتع وارسو ببعض من أفضل أماكن الحياة الليلية في أوروبا، مع العديد من البارات والنوادي الفاخرة. Level 27 هو بار شهير على السطح في وارسو يقدم إطلالات جميلة على المدينة، وكوكتيلات رائعة وتجربة النوادي الليلية. يكون المكان شهيرًا بشكل خاص خلال الصيف، حيث يصبح مكانًا سهلًا للاسترخاء بينما تستمتع بالموسيقى الحية. ومع ذلك، إذا كنت تبحث عن أمسية أكثر استرخاءً، فإن البلدة القديمة تضم العديد من الحانات التقليدية التي تقدم العديد من أنواع البيرة المحلية والمشروبات. Same Krafty، الواقع بالقرب من ساحة سوق البلدة القديمة، هو المكان المثالي للاسترخاء مع مشروب واستراحة قدميك بعد يوم شاق من التجوال. يحتوي البار الشهير في وارسو على مجموعة رائعة من البيرة المصنوعة يدويًا، وجميع السقاة مرحبون وعلى دراية.

بفضل موقعه الممتاز بالقرب من حي الأعمال في وارسو والمركز التجاري وإطلالاته البانورامية الخلابة على المدينة، يعد فندق إنتركونتيننتال وارسو ذو الخمس نجوم مكان إقامة مثالي لأولئك الذين يرغبون في استكشاف العاصمة البولندية والإطلال عليها. كما يبعد الفندق عشر دقائق فقط عن المطار وهو على مسافة مشي من أي من المواقع الثقافية أو السياحية في المدينة. يقدم الفندق خدمة ومرافق من الدرجة الأولى، بما في ذلك حمام سباحة، جاكوزي، ساونا وغرفة بخار. مكان آخر رائع للإقامة في قلب المدينة هو فندق بورو وارسو سنتروم. أثناء الإقامة هناك، يمكنك الاستمتاع ببعض الوقت الهادئ في سبا بريزما بالفندق قبل الاستمتاع بالإطلالة الرائعة على قصر الثقافة من تراس سطح بار لوريتا. يُشاد ببورو بتصميمه العصري وأجوائه الرائعة.

براغ، تشيكيا

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براغ مدينة ذات سحر خيالي وعجائب معمارية. إنها ملاذ لعشاق التاريخ والثقافة على حد سواء. عاصمة تشيكيا تستحق الزيارة بسبب عمارتها وأجوائها. اسمح لنفسك بالتجول في مركز المدينة، واستمتع بالأجواء الساحرة على طول نهر فلتافا. اثنين من أبرز المعالم التاريخية في براغ هما جسر تشارلز وقلعة براغ. جسر تشارلز هو هيكل قروسطي جميل يقع في قلب براغ. بُني الجسر عام 1357 وهو أحد المعالم الأيقونية لبراغ، يربط بين البلدة القديمة والبلدة الجديدة. يمكنك أيضًا الاستمتاع بإطلالات بانورامية رائعة على أفق براغ أثناء العبور. خذ الوقت الكافي للإعجاب بالتماثيل الفردية المذهلة التي تصطف على الجسر. قلعة براغ تعد رمزًا للهوية التشيكية وكانت مقرًا لملوك بوهيميا ورؤساء التشيك لأكثر من ألف عام. يشمل مجمع القلعة، الذي يعد موقعًا للتراث العالمي لليونسكو، قصورًا وكنائس وديرًا وأبراج مشاهدة ومتاحف ومعارض فنية.

تقدم براغ مجموعة متنوعة من تجارب الطعام التي تلبي جميع الأذواق. سواء كنت في مزاج لتناول الأطباق التشيكية التقليدية أو المأكولات الدولية المبتكرة، فإن مشهد الطعام في براغ سيبهرك ويرضي تطلعاتك. يُعد مقهى سافوي مثالاً رائعًا على هذا التنوع الغذائي. يقع هذا المطعم الفاخر على الضفة اليسرى لنهر فلتافا، وقد تم ترميمه بحب ليعود إلى مجده في القرن التاسع عشر ويقدم كلاً من الأطباق التشيكية الكلاسيكية والمأكولات الفرنسية التقليدية. يتم تقديم وجبة الإفطار يوميًا، وهناك مجموعة متنوعة من العروض المشتركة المتاحة للغداء والعشاء. على الضفة اليمنى لنهر فلتافا يوجد مطعم فيلد الحاصل على نجمة ميشلان. يقدم هذا المطعم أطباقًا لذيذة وطازجة مصدرها محلي. يمكنك طلب قائمة تذوق مكونة من عشر وجبات أو تناول الطعام من خلال القائمة العادية. يجمع فيلد بين القائمة المثالية والأجواء المميزة والديكور الفخم ليوفر تجربة طعام لا تُنسى. لقد أبهر مطعم فيلد رواده منذ افتتاحه في عام 2015 بمفهومه للطبخ التشيكي الحديث المعتمد على المكونات المحلية والموسمية عالية الجودة.

من الصالات الكوكتيل الدافئة إلى الحانات الحيوية، هناك بار لكل مزاج ومناسبة في براغ. يتميز Cloud 9 Sky Bar & Lounge بفناء مفتوح مع إطلالات مذهلة على براغ ويقدم مجموعة رائعة من الكوكتيلات والمشروبات المميزة. يقع على ارتفاع 40 مترًا فوق نهر فلتافا على قمة فندق هيلتون براغ، ويعتبر Cloud 9 أول بار سماوي حقيقي في براغ. تشكل النوافذ الكبيرة والتراس المفتوح العناصر الرئيسية في البار وتوفر إطلالات خلابة وغير محجوبة على المدينة. إذا كنت تبحث عن مكان شرب براغ الأصيل، فإن U Zlatého Tygra (النمر الذهبي) هو المكان المناسب للتوجه إليه. يقع في وسط براغ التاريخي، ويُعتبر U Zlatého Tygra رمزا للضيافة التشيكية (حانة) المليئة بالتقاليد. يُعتبر هذا المكان الموقر شهادة حية على ثقافة البيرة الغنية في براغ، حيث يقدم تجربة حانة بوهيمية أصيلة. يُعرف ببيرة بيلسنر الطازجة على الصنبور، وهو مكان شهير لدى السكان المحليين والسياح على حد سواء.

فندق أوجستين الفاخر ذو الخمس نجوم هو الموقع المثالي لأولئك الذين يرغبون في أن يكونوا بالقرب من المعالم التاريخية مثل قلعة براغ وجسر تشارلز. يقع في قلب منطقة مالا سترانا ببراغ، وهو خلاصة تاريخ براغ وشخصيتها وجمالها. باتجاه الجنوب على الجانب الآخر من نهر فلتافا، يوجد فندق موزايك هاوس الأكثر حداثة. إنه فندق بوتيكي فني في قلب براغ يضم مقهى وساونا وسبا ومكتبة. يقدم هذا الفندق الفريد، الذي يبعد بضع خطوات عن النهر، ملاذًا خضرًا في قلب المدينة المزدحمة. النباتات هي في صميم كل شيء في موزايك هاوس، حيث تزين كل المساحات، من اللوبي إلى سطح الفندق الفاخر. اختر الجناح البنتهاوس للحصول على تراس بانورامي خاص، مع إطلالات على قلعة براغ من حوض الاستحمام الخارجي، أو احتفظها بسيطة مع غرفة قياسية، مثالية لأولئك الذين يبحثون عن عروض فنادق في براغ.