اكتساح معلول وأهداف علاء .. الدفاع الأكثر مساهمة هجوميًا .. الأهلي أم الزمالك؟

مواجهة خاصة للغاية بين الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا

نهائي القرن .. نعم لقاء لم يتكرر كثيرًا، الأهلي والزمالك واجها بعضهما عدة، ولكن في نهائي دوري أبطال إفريقيا قد لا نراها مجددًا سوى بعد سنوات عديدة.

مباراة يتوقع لها الجميع بالإثارة والمتعة على جميع المستويات، وستكون الأجواء بين اللاعبين مشحونة من حيث الإثارة ورغبة القتال من أجل الفوز بالبطولة، حيث الحصول على لقب إفريقيا من الغريم التقليدي المحلي بمثابة بطولتين.

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المنظومة الدفاعية في الأهلي والزمالك خلال الفترة الأخيرة مساهمة في حسم مباريات وجلب نقاط هامة للفريق على مستوى جميع البطولات، ونرصد لكم خلال التقرير التالي ماذا قدمت المنظمة الدفاعية في الأهلي والزمالك بدوري أبطال إفريقيا.

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الأهلي يمتلك ظهيرين مميزين بكل تأكيد وهما محمد هاني وعلي معلول قدما الثنائي مستويات مميزة خلال النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا.

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علي معلول لعب 8 مباريات بواقع 740 دقيقة، أحرز خلالهم 4 أهداف، حيث سدد 7 تسديدات منهم 4 على المرمى.

صنع معلول هدفين و8 فرص محققة، وأرسل 61 عرضية منها 14 صحيحة فقط.

أما محمد هاني لعب 8 مباريات بواقع 660 دقيقة أرسل 8 عرضيات صحيحة وصنع 9 فرص فقط.

قلب الدفاع في الأهلي، الظهور الأكثر كان من نصيب أيمن أشرف وياسر إبراهيم، حيث لم يظهر أيمن أشرف بشكل مؤثر هجوميًا مثل ياسر إبراهيم الذي سجل هدفًا في مرمى الوداد المغربي.

وفي المقابل، الزمالك نجد عبدالله جمعة (الذي تأكد غيابه) سيفتقده الأبيض كونه الأكثر مساهمة في الناحية الهجومية أكثر من باقي الأظهرة وهم أحمد عيد وحازم إمام.

عبدالله جمعة صنع هدفين و8 فرص، بينما احمد عيد وحازم إمام لم يصنعا سوى 9 فرص فقط.

وقلبي الدفاع محمود علاء ومحمود حمدي الونش هم الأكثر من مساهمة في الناحية الهجومية حيث سجل الأول هدفين والثاني هدف.

وبذلك ظهر أن علي معلول وحده يتفوق من المساهمة الهجومية من الناحية التهديفية على خط دفاع الزمالك قبل المواجهة المرتقبة، فسنرى هل يكون للدفاع دورًا في هذا اللقاء؟