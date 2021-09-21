تعرف على تاريخ مواجهات الكلاسيكو بين الهلال والشباب في الدوري السعودي وكأس الملك وجميع البطولات التي جمعتهما من قبل، وما هي النتيجة الأكبر بينهما؟

إذا كنت من عشاق الكرة السعودية، فأنت بالتأكيد أحد المنتظرين الدائمين لمباريات الديربي والكلاسيكو بين فرق المملكة، سواءً في الدوري السعودي أو كأس الملك أو حتى خارجيًا في دوري أبطال آسيا.

إحدى هذه المباريات المنتظرة دائمًا هي مباراة الهلال والشباب، وهي إحدى القمم الكلاسيكية والديربيات القوية ليس فقط في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، بل في جميع أنحاء الوطن العربي.

يرجع هذا إلى التطور الكبير الذي تعيشه الكرة السعودية في الآونة الأخيرة، والنجوم الذين اجتذبهم الدوري السعودي وفي القلب منه الهلال والشباب.

ولعل أبرز نجوم الفريقين في الفترة الحالية، بافيتيمبي جوميس وموسى ماريجا وماتيوس بيريرا من جانب الهلال، وبانيجا وإيجالو من جانب الشباب.

وفي هذا التقرير، نتعرف على تاريخ مواجهات الهلال والشباب، وما هي النتيجة الأكبر في تاريخهما.

ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الشباب والهلال؟

ما هو تاريخ مواجهات الهلال والشباب في الدوري السعودي؟

31 مباراة جمعت بين الهلال والشباب في الدوري السعودي، فاز الهلال في 16، وانتصر الشباب في 5 فقط، فيما انتهت 10 مباريات بالتعادل.

البطولة المباريات فوز الهلال فوز الشباب التعادل الدوري السعودي للمحترفين 31 16 5 10

ما هو تاريخ مواجهات الهلال والشباب في كأس الملك؟

مباراة واحدة فقط جمعت بين الهلال والشباب في كأس الملك، كانت في موسم 2014 وانتصر بها الليث بهدفٍ نظيف.

البطولة المباريات فوز الهلال فوز الشباب التعادل كأس الملك 1 0 1 0

ما هي أكبر نتيجة بين الهلال والشباب؟

النتيجة الأكبر بين الهلال والشباب كانت في الفترة الإعدادية لموسم 2018-19، حيث فاز فيها الزعيم بتسعة أهدافٍ لهدف.

وعلى الصعيد الرسمي، شهد ديربي الرياض الأخير بين الفريقين النتيجة الأكبر في المباريات الرسمية، وكانت لصالح الأزرق أيضًا الذي انتصر بخمسة أهدافٍ لهدف.

ما هو تاريخ مواجهات الهلال والشباب؟

إجمالاً، جمعت 34 مباراة بين الهلال والشباب منذ بداية عهد الاحتراف في المملكة في جميع البطولات، فاز الهلال في 18 وانتصر الشباب في 6 فقط، وانتهت 10 مباريات بالتعادل.