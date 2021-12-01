اقترب من ضمه؟ الكشف عن تطور جديد بين زياش وبرشلونة

كشفت تقارير صحفية عن تطور جديد بخصوص تحركات نادي برشلونة، الخاصة بسوق الانتقالات الشتوية.

برشلونة يسعى منذ فترة إلى تجديد دماء الفريق خلال الميركاتو الشتوي المقبل من أجل إعادة الفريق للمنافسة على البطولات بقوة من جديد تحت قيادة تشافي هيرنانديز.

وشهدت الأيام الأخيرة تواصل بين النادي الكتالوني ونظيره الإنجليزي تشيلسي من أجل عدد من لاعبي الفريق.

ما هو التطور الجديد بين برشلونة وتشيلسي؟



وذكرت صحيفة "سبورت"، أن إدارة برشلونة اتصلت مجددًا بمسؤولي فريق تشيلسي لبحث إمكانية ضم كل من المغربي حكيم زياش والألماني تيمو فيرنر في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بعد الاتصالات السابقة التي تمت في شهر أكتوبر الماضي.

وأكدت الصحيفة، أن الثنائي يعتبر من الخيارات المقبولة في ظل الشروط المالية المنفتحة من تشيلسي، والذي لا يمانع في رحيل أحدهما أو كلاهما على سبيل الإعارة مع خيار الشراء بشكل نهائي.

ما هو موقف تشافي من اللاعبين؟

بحسب الصحيفة، فإن مدرب برشلونة الجديد طلب من إدارة النادي تعزيز صفوف الفريق بجناح ومهاجم وهو ما يتوفر في اللاعبين اللذان يرغبان في اللعب دقائق أكبر في ظل تراجع دورهما لدى المدرب الألماني توماس توخيل.



المغربي حكيم زياش الذي يلعب كجناح يظل الخيار الأنسب للطرفين مع ترك الباب مفتوحًا للتفاوض بشأن تيمو فيرنر الذي يعتبر أكثر تنوعًا في مناطق الهجوم.

وفي سياق منفصل، الثنائي الهجومي ليست أول الأسماء التي ارتبطت ببرشلونة، حيث كانت قد انتشرت أنباء عن أن النادي الكتالوني مهتم بالمدافع الإسباني، سيزار أثبلكويتا في ظل عدم توصله إلى اتفاق لتجديد عقده مع البلوز الذي ينتهي في الصيف القادم، ويحاول "البرسا" استغلال هذه النقطة للانقضاض على اللاعب ومحاولة الحصول على توقيعه، وضمه مجانًا الصيف المقبل.

وتكمن رغبة النادي الكتالوني في الوقت الحالي، في استهداف الصفقات المجانية في ظل استمرار أزماته المالية أو الحصول عليهم على سبيل الإعارة وهذا ما يتفق عليه الطرفين.

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