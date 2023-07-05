اقترب من ريال مدريد؟ رئيس فنربخشه يعلن مصير أردا جولر!

علي كوك رئيس فنربخشه أعلن بالفعل مصير أردا جولر مع النادي التركي..

تحدث علي كوك نادي فنربخشه التركي عن وضعية النجم الشاب أردا جولر جناح الفريق، الذي أصبح في الأيام الماضية محل صراع بين عملاقي إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة.

كوك تحدث في تصريحات خلال مؤتمر صحفي عقده إسماعيل كارتال المدرب الجديد للفريق عن وضعية جولر، وحسم بالفعل مصيره في الفريق.

وقال كوك في تصريحاته: "يمكنني أن أؤكد أن جولر سيرحل لأنه يريد ذلك، لقد توصلنا إلى صيغ تمكننا من الاحتفاظ به في فنربخشه خلال الموسم المقبل، لكنه قرر الرحيل".

وأضاف: "نحن نعلم مدى العاطفة التي يثيرها في المدن التي نزورها، نحتاج لشرح العملية للملايين لأنهم يستحقون منا ذلك، لكن رحيله لم ينته بعد".

ومن جانبه تحدث كارتال عن وضعية جولر قائلًا: "إنه لاعب موهوب للغاية، إنه يتطور ومستواه يتصاعد ويملك شخصية جيدة، أكبر الأندية في العالم مهتمة به، لقد التقى برئيسنا، وأيًا كان الأفضل لفنربخشه وأردا فليكن".

يذكر أن برشلونة كان الأقرب للتعاقد مع أردا جولر عبر دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع فنربخشه، لكن تدخل ريال مدريد في اللحظات الأخيرة وأصبح النجم التركي الشاب أقرب إلى "سانتياجو برنابيو".