اقترب من الاتحاد .. فابيينو يغادر معسكر ليفربول!

فابينيو على أعتاب الاتحاد السعودي!

اقترب لاعب ليفربول فابينيو، من الرحيل عن فريق الريدز بعد تقديم عرض سعودي مثير، لضم خط الوسط البرازيلي.

ولم ينضم فابينيو إلى المعسكر التدريبي للريدز في ألمانيا، استعدادًا للموسم القادم.

ووفقًا لجول، قدم نادي الاتحاد السعودي عرضًا لضم لاعب الوسط البرازيلي، بعد التعاقد مع بنزيما وكانتي.

وتم التأكيد أن العرض المقدم من الاتحاد السعودي يصل إلى 40 مليون جنيه استرليني.

في حين يهتم ليفربول بضم لاعب خط وسط ساوثامبتون روميو لافيا، صاحب الـ19 عامًا، من القيمة المالية التي سيتلقاها النادي من بيع فابينيو.

الجدير بالذكر أن، انضم فابينيو إلى ليفربول منذ عام 2018، مقابل 45 مليون استرليني.