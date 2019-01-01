اقتربت.. بياتيك في ميلان وهيجوايين إلى تشيلسي وماوري إلى جنوى

سوق الانتقالات الشتوية تواصل الاشتعال في إيطاليا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أعلنت مصادر صحفية إيطالية أن النجم البولندي الصاعد كريستوف بياتيك اقترب من الانضمام إلى صفوف نادي ميلان خلال الأيام القليلة المقبلة. اختيارات المحررين مع بداية سوق الانتقالات الشتوية 2019 .. ماذا يحتاج مانشستر يونايتد لتدعيم صفوفه؟

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وكان ميلان قد دخل في مفاوضات منذ فترة مع المهاجم الشاب البولندي، خاصة مع تزايد الأنباء في الفترة الأخيرة حول احتمالية رحيل جونزالو هيجوايين.

وبخصوص هيجوايين، فإن المهاجم الدولي الأرجنتيني بات قاب قوسين أو أدنى من الانضمام إلى صفوف تشيلسي الإنجليزي بعد الاتفاق على التفاصيل.

وسيحصل تشيلسي على خدمات هيجوايين على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، مع وجود بند يضمن أحقية الشراء في حالة أراد النادي الإنجليزي ذلك.

ولمن يخرج جنوى من هذه الانتقالات دون جديد، فقد اقترب من الضم الللاعب جوزي ماوري على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم من أجل تعويض بياتيك.

يذكر أن سوق الانتقالات الشتوية في إيطاليا يشهد اشتعالًا غير معهود خلال هذا الموسم، وذلك نتيجة لرغبة العديد من الأندية في إنقاذ موسمها.