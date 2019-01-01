اقتراح بزيادة عدد منتخبات كأس العالم للسيدات ومضاعفة جوائزه

كأس العالم للسيدات، 32 منتخبًا وجوائز مضاعفة؟

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

ذكرت مصادر صحفية أن هناك خطة لدى جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل زيادة منتخبات كأس العالم للسيدات.

وكانت النسخة الحالية من كأس العالم للسيدات قد اقتربت من نهايتها، حيث ننتظر مواجهتي النهائي وتحديد المركزين الثالث والرابع.

وحول ذلك، فإن هناك مقترح قيد الدراسة داخل جدران الاتحاد الدولي لكرة القدم بزيادة عدد منتخبات مونديال السيدات من 24 إلى 32 منتخبًا.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 5, 2019

ومن المفترض أن يتم تطبيق هذا التعديل بداية من النسخة المقبلة في 2023، وذلك في حال تم الاتفاق على المقترح.

ولن يتوقف الأمر عند زيادة عدد المنتخبات فقط، بل أنه سيتم مضاعفة الجوائز الخاصة بالبطولة.

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يذكر أن منتخب الولايات المتحدة الأمريكية سيواجه نظيره الهولندي في المباراة النهائية لنسخة البطولة المقامة حاليًا.