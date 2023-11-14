بعد الحديث عن اقترابه من الاتحاد .. مارسيلو جاياردو يعلق على خلافة نونو سانتو

الأرجنتيني فرض نفسه بقوة على الوسط الاتحادي في الساعات الماضية بعد أن كان لوبيتيجي هو المسيطر، فبما علق على العرض السعودي؟

SHAHID

بعد أن كان الحديث طوال الفترة الماضية عن اقتراب المدرب الإسباني جولين لوبيتيجي من قيادة نادي الاتحاد السعودي، ظهر اسم الأرجنتيني مارسيلو جاياردو في الساعات الماضية بقوة.

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العميد يبحث عن مدرب جديد لخلافة المقال البرتغالي نونو سانتو، الذي رحل قبل أيام بعد تدهور النتائج والأداء في الموسم الجاري.

ووفقًا لعدد من الصحف الأجنبية كـ"AS" الإسبانية و"Ole" الأرجنتينية وغيرهما فإن جاياردو تلقى عرضًا مغريًا من السعودية، مؤكدين أن الساعات القليلة المقبلة قد تشهد حسم الصفقة.

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لكن "Ole" تحديدًا نقلت تصريحًا على لسان المدرب عندما سأله أحد الأشخاص عن حقيقة عرض النادي الجداوي، بينما كان يحضر مباراة لنجله في ملعب إيفا بيرون في مدينة جونين الأرجنتينية، إذ أجاب بطريقة مقتضبة: "لا يوجد شيء بعد!".

يشار إلى أن جاياردو مدرب حر منذ ديسمبر 2022، حينما رحل عن ريفر بليت الأرجنتيني الذي استمر معه ثماني سنوات كاملة.

وسبق لصاحب الـ47 عامًا العمل في السعودية، لكن مباراة وحيدة، عندما قاد نجوم الهلال والنصر في مطلع العام الجاري خلال مواجهة نجوم باريس سان جيرمان الفرنسي في كأس موسم الرياض بشكل ودي، وهو اللقاء الذي فاز به الفريق الباريسي.

لكن لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تحاول أندية السعودية التعاقد مع جاياردو، إذ سبق وأن كان هدفًا للنصر والهلال كذلك إلا أن المفاوضات لم تكتمل بالنجاح في كل مرة.

SHAHID