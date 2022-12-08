اقتحم غرفة ابنه.. كيف قضى إنريكي ساعاته الأخيرة قبل إعلان إقالته؟

إنريكي كان في حالة مزاجية جيدة

أقيل اليوم المدرب لويس إنريكي من تدريب المنتخب الإسباني، بعد الإقصاء أمام المغرب والفشل في التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم قطر 2022.

وبحسب ما ورد من صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن إنريكي قد تسلل في صباح اليوم إلى غرفة ابنه باتشو، وشارك معه في البث المباشر الذي أطلقه عبر منصة "Twitch".

باتشو كان يلعب لعبة "League Of Legends" ويشارك ذلك مع المتواجدين في البث قبل أن يدخل إنريكي ويتحول البث إلى العديد من الرسائل الموجهة من المتابعين إلى لويس الذي بدا وأنه في حالة مزاجية جيدة.

وسُئل إنريكي عما إذا كان سيظهر في بث مباشر جديد كما كان يفعل وقت تواجد إسبانيا في كأس العالم، وقال إنه ربما يفعل ذلك إذا استضافه باتشو.

وودع إنريكي البث قبل ساعات قليلة من معرفته بخبر إقالته من تدريب المنتخب الإسباني، ونشر بعدها لويس بيانًا عبر إنستجرام يعتذر فيه للاعبيه وجهازه الفني ويودع جماهير لاروخا.