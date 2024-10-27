اقتحام مدرج وتحطيم قطار واعتداء على الشرطة.. أحداث مؤسفة في ديربي الدنمارك

بروندبي آي إف v إف سي كوبنهاجن

ماذا حدث؟

انتهى ديربي بروندبي وضيفه كوبنهاجن بالتعادل السلبي مساء اليوم الأحد ضمن الجولة 13 من الدوري الدنماركي.

وبهذه النتيجة، يحتل كوبنهاجن المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة، بينما يتصدر ميتيلاند الترتيب بـ27 نقطة، وجاء بروندبي في المركز السادس بـ19 نقطة.

ولم تكن النتيجة هي الأهم في الديربي، حيث وقعت العديد من أحداث العنف المؤسفة بين جماهير الفريقين، إذ اقتحم عدد من مشجعي بروندبي سياجًا واقتحموا منطقة جماهير الضيوف قبل انطلاق المباراة بساعة تقريبًا، وألقوا عليهم المفرقعات، ما أثار رد فعل عنيف.

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وحسب بيان رسمي للشرطة الدنماركية، فقد تدخلت لفض الاشتباكات ومنع وقوع المزيد من الخسائر، إلا أنها واجهت مجموعات صغيرة من المشجعين شديدة العدائية، ورغبت في مواجهة بعضها البعض والشرطة (أصيب 5 أفراد أمن)".

وحسب صحيفة "ريليفو"، فإنه تم احتجاز مشجعي كوبنهاجن داخل الملعب لأكثر من ساعة؛ لتلافي وقوع أي أحداث عنف خارج الملعب.

وأوضحت الشرطة أنه جري التحقيق في حادث آخر وقع أثناء نقل مشجعي كوبنهاجن بالقطار إلى الملعب، إذ تعرض القطار لهجوم، وتم تحطيم 3 نوافذ.