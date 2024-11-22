"افضل مدرب شهده كوكب الأرض!".. هالاند يكيل المديح لجوارديولا

المدرب الإسباني يقود الفريق السماوي نحو المجد

أجزل الدولي النرويجي إرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي المديح لمدربه الحالي في الفريق السماوي، الإسباني بيب جوارديولا، بتصريحات واضحة وصريحة.

وقال هالاند في تصريحات لشبكة "سكاي": "بيب جوارديولا هو أفضل مدرب في العالم، وربما أفضل مدرب ظهر على هذا الكوكب!".

واستطرد هالاند: "لقد توقعت منه الكثير، وهو يبرهن على عطائه كل ثانية، أنا سعيد للغاية!".. في إشارة إلى تطوره رفقة المدرب الإسباني.

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وانفجر هالاند رقميًا مع بيب جوارديولا كما كان متوقعًا، وآخر ملامح تألقه كان تسجيل ثلاثية مع منتخب بلاده النرويج بمباراة الفوز الكبير على كازاخستان بخماسية نظيفة لحساب دوري الأمم الأوروبية، إلى جانب تصدر النرويجي "المعتاد" لقائمة هدافي الدوري الإنجليزي حتى الآن بعدما حصد جائزة الهداف في آخر موسمين.

وتنتظر هالاند وجوارديولا مباراة قوية ضد توتنهام لحساب الجولة الثانية عشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025، ويطمح رجال المدرب الإسباني في الفوز ومواصلة منافسة ليفربول على صدارة الدوري.