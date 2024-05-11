"افرح إذا حضرت عدالة المنافسة" .. النصر يستفز جماهير الهلال بعد التتويج بدوري روشن

شاهد رد فعل النصر بعد تتويج الهلال بلقب دوري روشن

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حسم نادي الهلال لقب دوري روشن السعودي 2023-2024 بشكل رسمي، بعدما انتصر على نظيره الحزم برباعية دون رد، ليتزامن مع هذا الأمر مع تلميح خطير من جانب نادي النصر.

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ونشر حساب النصر بالتزامن مع إطلاق صافرة نهاية مباراة الهلال ضد الحزم، تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، بها صورًا لفريق الناشئين الذي توج بالدوري السعودي الموسم الحالي.

وعلق النصر على الصور قائلًا: "افرح إن حضرت عدالة المنافسة، واحتفل فقد توجت بعرق جبينك، مبادئ نُرسخها في أبطال المستقبل".

وربطت جماهير الهلال التغريدة بتتويج فريقها ببطولة دوري روشن، حيث قام بعضهم بالرد على التغريدة، مبدين غضبهم من تلميح النصر بأن فريقهم توج بلقب دوري روشن وهو لا يستحقه.

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وحقق الهلال الفوز على الحزم بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بالجولة 31 ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

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