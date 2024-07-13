ماذا قال نجم لاروخا؟

تحدث نجم برشلونة بيدري عن موسمه الصعب الذي عانى فيه من إصابات عديدة، معربًا عن أمله في أن ينتهي به الأمر "بطلًا لأوروبا".

ويغيب بيدري عن مواجهة إسبانيا وإنجلترا غدًا الأحد في نهائي بطولة أمم أوروبا (يورو 2024) التي تحتضنها ألمانيا، وذلك بعد إصابته أمام أصحاب الأرض في ربع النهائي.

ونقلت صحيفة "ماركا" عن النجم الإسباني قوله: "الأيام الأولى بعد الإصابة هي الأسوأ دائمًا، عندما لا تستطيع المشي، يكون لديك الكثير من الألم، وتعيد التفكير في أشياء كثيرة، لماذا يحدث ذلك لك دائمًا، وما يمكنك تحسينه، في حالتي كانت الإصابة بسبب ضربة وهناك القليل الذي يمكنك تحسينه، لكنك تحاول دائمًا البحث عن الجانب الإيجابي، ما يساهم في التغلب على الأحجار الصغيرة التي تعترض طريقك، ويجعلك أقوى".

وأضاف: "لقد جئت من موسم معقد، عانيت من العديد من الإصابات، لم يكن لدي تلك الاستمرارية التي أريدها، أكثر شيء يحبه لاعب كرة القدم هو الاستمرارية، عندما تحدث هذه الحوادث المؤسفة، فإنك تعيد التفكير في الكثير من الأشياء".

وواصل: "الجميع في المنتخب قلق بشأني، يسألونني كيف يسير التعافي، إنه أمر رائع للغاية، نحن عائلة وهذا ما قادنا إلى النهائي، نستحق الفوز في المباراة النهائية، أنا متأكد من أنهم سيقدمون كل ما لديهم، اجعلوني بطلا لأوروبا!".

وعن عرض مقطع فيديو عاطفي للغاية حول ما حدث له على أرض الملعب في شتوتجارت (الإصابة)، ختم: "كان الأمر محرجًا بعض الشيء، لا أحب أن أرى نفسي على الفيديو، لكن كان من الجيد أننا جميعًا متحدون للغاية".