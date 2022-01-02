إعلان العودة لإنتر؟ لوكاكو يتحدى تشيلسي بخطوة مثيرة للجدل

أقدم روميلو لوكاكو على خطوة أثارت جدلًا كبيرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول مستقبله مع تشيلسي، باستخدام حسابه الرسمي على موقع فيس بوك.

لوكاكو في الأيام الماضية خرج بتصريحات مفادها أنه غير سعيد في تشيلسي ويشعر بالحزن لترك إنتر، مما تسبب في غضب كبير داخل ستامفورد بريدج من اللاعب.

هذا الغضب تجلى في قيام توماس توخيل بإخراجه من قائمة مباراة ليفربول كنوع من أنواع "التأديب" على تصريحاته التي جلب بها الضوضاء للبلوز على حد وصف المدرب الألماني.

لوكاكو يضع المزيد من البنزين على نيران خلافه مع توخيل!

ماذا فعل لوكاكو مؤخرًا ضد تشيلسي؟

لكن الدولي البلجيكي عاد لإثارة هذه الضوضاء مرة أخرى، بعدما كتب على صفحته الرسمية بفيس بوك "إنتر" في وصفه الخاص.

Romelu Lukaku has just changed his Facebook bio. Inter Milan👀 pic.twitter.com/wqeGRyZUEb — Sharyf🦁 (@__Sharyf) January 2, 2022

يفترض أن يكتب اللاعب اسم ناديه الحالي تشيلسي أو أي جملة شخصية، لكن وضعه لاسم إنتر وكأنها رسالة حول رغبته الرحيل عن البلوز.

ووجبت الإشارة هنا إلى أنه ربما أن الصفحة قد تكون تعرضت إلى الاختراق، واللاعب حتى اللحظة لم يعقب بالإيجاب أو السلب أو أي شيء يؤكد أنه من فعل ذلك أو العكس.

كيف علق توخيل على أزمة لوكاكو؟

بعد مباراة ليفربول، تحدث توخيل عن لوكاكو وقال "لا يمكنني إخبارك بما أريده في الاجتماع الذي يعقد غدًا خلف الأبواب المغلقة معه، لا يمكنني التحدث علنًا ولن أفعل".

كما أضاف "اتخذ قراراتي بمعاونة الفريق كله، أستمع إلى آرائهم وما يفكرون فيه، إنه ناديهم وفريقهم وليس من الصحيح أن أقرر شخصيًا فقط".

وأتم "ليست هذه المرة فقط، لكننا نتحدث بانتظام مع خمسة أو ستة لاعبين للحصول على آرائهم ووجهة نظرهم الداخلية، نريد فهمًا أوضح للوضع واتخاذ قرار بشأن أساس أكبر".

هل يعود لوكاكو إلى إنتر؟

تشيلسي دفع 115 مليون يورو للتعاقد مع لوكاكو هذا الصيف، والذي سجل 7 أهداف حتى الآن، ثم أعرب عن تعاسته في العاصمة اللندنية.

يبقى السؤال إذا ما كان لوكاكو ليعود مجددًا إلى إنتر، خصوصًا وأن الوضع الاقتصادي في النيراتزوري لا يساعده على تمويل صفقات ضخمة بيناير.

الدولي البلجيكي في حواره الأخير قال أنه نادم على ترك إنتر، وكان ينبغي عليه الاستمرار أو الرحيل بصورة أفضل من تلك، بمغازلة واضحة لجماهير سان سيرو.