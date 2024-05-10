"اعطني جزئيات الهلال وأحقق كأس العالم" .. تعليق نصراوي صادم على أخطاء التحكيم أمام الأخدود!

رد قوي على طلب اقتداء النصر بالهلال!

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شهدت مباراة النصر والأخدود مساء الخميس في دوري روشن السعودي، جدلًا تحكيميًا بسبب العديد من الأخطاء التي ارتكبها حكم المواجهة، الأمر الذي دفع أحد الإعلاميين للحديث عن شبه انعدام الأخطاء في مباريات الهلال.

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وحقق النصر الفوز على الأخدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت في نجران بالجولة 31 ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وسخر الإعلامي النصراوي فلاح القحطاني من مقولة "اقتدوا بالجار" المقصود بها الهلال، مؤكدًا على أن الأخطاء التي تحدث في مباريات النصر لا يراها في مواجهات الزعيم.

ونشر القحطاني عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي تغريدة، قال فيها: "على فكرة هذه (الجزئيات) الصغيرة، أخطاء التحكيم التي تحدث في مباريات النصر ولا نشاهدها في مباريات الهلال، هي سر تحقيق كثير من البطولات وضياع بطولات كثيرة على النصر طول عقود من الزمن".

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وأضاف: "ويجيك واحد مطبّل أو كاره للنصر يقول اقتدوا بالجار..! عطني هذه (الجزئيات) وأجيب لك كأس العالم".

SHAHID