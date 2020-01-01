اعتقال لاعب الاتحاد وزوجته بسبب اختراق حظر التجول

عقد بريجوفيتش مازال ساريًا مع الاتحاد، ولكنه خارج حسابات المدير الفني

كشفت تقارير صحفية صربية عن اعتقال اللاعب ألكسندر بريجوفيتش مهاجم نادي الاتحاد الحالي وذلك أثناء تواجده في بلاده صربيا.

وقالت التقارير الصربية أن لاعب العميد الحالي تواجد مع زوجته رفقة بعض الأصدقاء في أحدى الفنادق، مما دعا الشرطة الصربية لاعتقاله مع زوجته بسبب خرق حظر التجول.

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وسردت إحدى الصحف الصربية القصة وقالت : "التقى بريجوفيتش وزوجته مع مجموعة من حوالي 20 صديقًا في أحد فنادق بلجراد بعد ساعات حظر التجول".

وتدخلت الشرطة عند علمها بهذا الأمر، وذلك لأن صربيا لديها حظر تجوال من الساعة 17:00 ولا يمكن لأحد مغادرة منزله دون سبب.

وأوضحت التقارير الصربية أن العقوبات لن تتوقف عند هذا الحد، ومن المنتظر أن تشهد الأيام المُقبلة الكشف عن عقوبة اللاعب والتي قد تصل إلى السجن.

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يُذكر أن عقد بريجوفيتش مازال ساريًا مع الاتحاد، ولكنه خارج حسابات المدير الفني وقائمة النادي مما جعله يعود إلى صربيا منذ أسابيع.