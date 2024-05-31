"أعتز بخدمة الهلال لكن!" .. فهد بن نافل يقلق الجماهير ويكشف عن مفاجأة في عقد جورج جيسوس الجديد

ماذا قال فهد بن نافل؟..

تحدث فهد بن نافل، رئيس مجلس إدارة شركة نادي الهلال "غير الربحية"، عن العديد من الملفات الساخنة؛ بعد تتويج الفريق الأول لكرة القدم، بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

الهلال توّج بكأس خادم الحرمين الشريفين، مساء يوم الجمعة، بعد الفوز على النصر بـ"ركلات الجزاء"؛ ليكمل الثلاثية المحلية التاريخية، في الموسم الرياضي 2023-2024.

ابن نافل في تصريحات مع شبكة قنوات "SSC الرياضية"، زاد من الجدل بشأن مستقبله، قبل الانتخابات الهلالية المرتقبة، في شهر يونيو الجاري.

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وعن ذلك يقول: "اعتز بخدمة نادي الهلال؛ لكن.. عليّ أن أراجع نفسي، قبل اتخاذ القرار النهائي؛ بشأن الترشح في الانتخابات، من عدمه".

وشدد فهد بن نافل، على أن العمل في نادي الهلال، صعب للغاية؛ حيث يسبب الكثير من الضغط على المستوى النفسي والاجتماعي؛ لذلك يجب مراجعة الكثير من الأمور.

وبشأن تمديد عقد البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، لمدة موسم رياضي واحد فقط وليس اثنين، كشف ابن نافل، عن مفاجأة جديدة بخصوص هذا الأمر.

وأشار رئيس الزعيم الهلالي، إلى أن التفاوض مع جيسوس منذ البداية، كان للتمديد لموسم رياضي واحد، يشمل بطولة كأس العالم للأندية، التي ستقام في صيف عام 2025.

وأضاف فهد بن نافل: "بعد كأس العالم للأندية.. إذا خرج الجميع سعيد؛ سيمدد الهلال عقد جورج جيسوس، مرة أخرى".

وأعرب ابن نافل، عن غضبه الشديد، من تقليل قائمة الفرق في الموسم الرياضي القادم 2024-2025؛ قائلًا: "قدمنا احتجاج ضد هذا القرار؛ لكن تم رفضه".

وشدد ابن نافل، على أن الهلال سيتضرر للغاية، من قرار تقليص القائمة؛ خاصة أن الفريق سيلعب أكثر من 60 مباراة رسمية، وبـ15 لاعبًا سعوديًا فقط.