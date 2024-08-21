"أردت انتظار مونديال 2026 ولكن!" .. مانويل نوير يعلن اعتزاله الدولي رسميًا

نويل يُعلق حذاءه دوليًا بعد مسيرة طويلة مع المنتخب الألماني

أعلن مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا، اعتزاله اللعب الدولي، بعد 15 عامًا دافع فيهم عن قميص الماكينات، وحقق معهم العديد من الإنجازات.

ونشر مانويل نوير عبر حسابه على منصة "إنستجرام" رسالة طويلة يُعلن فيها عن الاعتزال الدولي، وذلك في سن الـ38 عامًا.

وجاء أبرز ما قاله نوير في رسالته: "بعد أكثر من 15 عامًا و 124 مباراة دولية، تنتهي اليوم مسيرتي مع منتخب ألمانيا، ومن يعرفني يعرف أنني لم أتخذ هذا القرار باستخفاف، وأشعر بأنني بحالة جيدة جدًا بدنيًا".

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وأضاف: "كان من الواضح أنني كنت مهتمًا أيضًا بكأس العالم 2026، لكن بعد العديد من المحادثات المكثفة والطويلة مع عائلتي وأصدقائي، توصلت إلى قرار بأن هذا هو الوقت المناسب لإنهاء مسيرتي مع المنتخب".

وواصل: "كانت بطولة اليورو التي أقيمت على أرضنا هذا العام بمثابة حدث بارز آخر، حتى لو لم نفز باللقب للأسف، والسبب أنني شعرت بنشوة وتضامن خاصين للغاية في جميع أنحاء البلاد في كل ثانية".

واختتم نوير حديثه قائلًا: "أريد أن أشكركم أيها المشجعين الأعزاء، على دعمكم لي خلال تلك السنوات، أحببت ارتداء قميص المنتخب الوطني وشكرًا لكم".