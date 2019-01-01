فيا.. الهداف الذي لم يكن أبدًا أسطورة برشلونة

هل مسيرة فيا مع برشلونة تجعله أسطورة؟

"البعض لا يقدر قوة قيمة الحنين إلى الماضي، إنّه ثاني أكبر نقطة ضعف للبشر"

دافيد فيا الذي يعتبره البعض أسطورة برشلونة أعلن اعتزاله كرة القدم بصورة نهائية بعد مسيرة حافلة دامت 16 عامًا حقق فيها كل شيء تقريبًا سواء التتويج بالدوري أو الكأس أو لقب دوري أبطال أوروبا أو حتى أمم أوروبا وكأس العالم.

حينما يُذكر فيا يتذكر جمهور برشلونة هدفيه في ريال مدريد في ليلة الخماسية الساحرة موسم 2010-2011 أو هدفه الرائع بنهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم ذاته والذي قتل أحلام مانشستر يونايتد في العودة أو ربما هدفه الثالث في ميلان موسم 2012-2013 حينما انفجر صارخًا ليعبر عن روح الغضب داخله.

ولكن فيا لم يكن أسطورة لبرشلونة بل ولم يكن حتى أفضل مهاجم مر على تاريخ النادي الكتالوني رغم أنّه حقق الكثير في فالنسيا وكذلك مع المنتخب لكن فترته في كتالونيا مجرد محطة صغيرة من حياته.

خفاش فالنسيا

فيا بدأ مسيرته في سبورتنج خيخون ثم إلى ريال سرقسطة وبعدها وصل إلى فالنسيا في 2005 ليبدأ في كتابة اسمه بسجلات التاريخ.

صحيح لم يحقق سوى بطولة كأس الملك في موسم 2006-2007 لكنّه قضى فترة عظيمة ولعب 219 مباراة مسجلًا 127 هدفًا وصانعًا لـ 22 أخرى وكان اللاعب الأفضل في عام 2006 كما حقق لقب هداف الليجا في 2007-2008.

المستوى العظيم الذي حققه فيا مع الخفافيش جعلته ينضم إلى منتخب إسبانيا ويصبح خيار لويس آراجونيس على حساب أسطورة ريال مدريد راؤول جونزاليس في يورو 2008 ولم يخذله وقتها بقيادة الفريق لتحقيق اللقب والتتويج بلقب الهداف ثم عاد بعد عامين مع فيسنتي ديل بوسكي ليكون هداف اللاروخا وقائده لتحقيق أول كأس عالم في تاريخه عام 2010.

جاء متأخرًا

فيا انضم إلى برشلونة في 2010 بعمر 29 عامًا وبمبلغ ضخم وقتها وصل إلى 40 مليون يورو وتأقلم سريعًا رغم تحوله للاعب جناح بدلًا من مهاجم وقدّم مستويات مذهلة ولكن لفترة قصيرة.

في موسمه الأول، سجل 23 هدفًا في 52 مباراة وصنع 12 أخرى وشكّل مع بيدرو وليونيل ميسي واحدة من أفضل الثلاثيات الهجومية وأكثرها تكاملًا في تاريخ البلوجرانا والنتيجة تحقيق لقب الدوري والأبطال والوصول لنهائي كأس الملك بجانب الفوز بالسوبر الإسباني ومونديال الأندية.

في الموسم التالي اختلف الوضع، فالإصابة التي تعرض لها في مباراة السد القطري بديسمبر 2011 أبعدته عن الملاعب لنهاية الموسم وجعلته لا يشارك سوى في 24 مباراة وأحرز 9 أهداف فقط وصنع 3 أخرى ليقدم واحدة من أسوأ مواسمه على الإطلاق.

مع تيتو فيلانوفا عاد اللاعب للمشاركة ولكنّ مستواه تراجع بصورة كبيرة وفي 43 مباراة شارك فيها لم يسجل سوى 16 هدفًا فقط وصنع 9 أخرى ليؤكد أنّ فترته في برشلونة لم تكن سوى أول موسم فقط والباقي مجرد لمحات لا تجعل منه أسطورة.

بروفايل مميز

فيا أحد أفضل المهاجمين في تاريخ إسبانيا بعبقرية تحركاته داخل وخارج منطقة الجزاء ومهارته في التسديد من بعيد ووضع الكرة في أماكن يستحيل على حارس المرمى التصدي لها.

كان المهاجم الذي يعرف أين يتمركز وكيف يتحرك ومتى يكون دوره صناعة الفرص ومتى يسجل وحتى حينما لعب في مونديال 2014 وهو بعمر 32 عامًا ومع مستوى متدني من اللاروخا نجح في التسجيل وأصبح الهداف التاريخي.

اعتزال فيا هو أمر يحزن كل مشجع لكرة القدم لأنه كان أحد أفضل اللاعبين الذين مروا في تاريخ الدوري الإسباني ومن أبرز المهاجمين الذين ظهروا على الساحة.

الوداع يا الكواخي يا أسطورة فالنسيا ونجم برشلونة والقطعة المميزة في كتيبة سيميوني موسم 2013-2014 والنجم الهداف لمنتخب إسبانيا!