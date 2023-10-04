بعد اعتزاله تشجيع مانشستر يونايتد .. النصر يكافئ "عاشق كريستيانو رونالدو" بمفاجأة خاصة

"من الليلة لا لمانشستر يونايتد ونعم للنصر فقط" .. النادي السعودي يتفاعل مع إعلان سبيد بطريقة خاصة

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بعد 36 عامًا من تشجيع نادي مانشستر يونايتد، أعلن اليوتيوبر الشهير سبيد؛ والمعروف بعشقه للبرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، تخليه عن دعم الشياطين الحمر من الآن فصاعدًا، والتفرغ للعالمي فقط.

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الفريق الإنجليزي تلقى الهزيمة أمس الثلاثاء، أمام جلطة سراي التركي بثلاثية مقابل هدفين، في قلب أولد ترافورد، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، وهي الهزيمة التي صدمت مشجعيه ومنهم سبيد، الذي وصل به الأمر لاعتزال تشجيعه من الأساس.

عقب نهاية تلك المباراة، كتب اليوتيوبر الشهير عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "هذا كل شيء، الصفقة انتهت، لم أعد مشجعًا لمانشستر يونايتد، لقد كنت عضوًا في النادي منذ عام 1987م وأحمل التذاكر الموسمية منذ عام 1999م، لكن لن أجدد تذاكري الموسمية مرة أخرى، أما عن تين هاج وأونانا فقد قمت بحظرهم من اليوم".

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وأضاف: "سأصبح مشجعًا للنصر من الآن فصاعدًا، هناك يعرفون كيف تدار كرة القدم".

النصر تفاعل مع قرار سبيد، إذ أعلنت إدارة ملعب الأول بارك؛ معقل العالمي، تقديم تذاكر موسمية له، كي يتمكن من حضور مباريات الفريق، فيما رد حساب النادي السعودي عبر منصة "إكس": "أنت بالفعل واحد منا، نراك قريبًا في الأول بارك".

يذكر أن مانشستر يونايتد يتذيل ترتيب مجموعته الأوروبية دون أي نقاط مع مرور أول جولتين، ليأتي خلف بايرن ميونخ (6 نقاط)، جلطة سراي (4 نقطة)، وكوبنهاجن الدانماركي (1 نقطة).

أما النصر فيتصدر مجموعته القارية في دوري أبطال آسيا برصيد ست نقاط من مباراتين، متفوقًا على برسبوليس الإيراني (3 نقاط)، الدحيل القطري (1 نقطة)، والاستقلال الطاجيكي (1 نقطة).

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