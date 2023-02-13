اعتزازًا بالملك سلمان .. البطولة العربية للأندية تعود في 2023 بمسماها الجديد

البطولة توقفت بعد عام 2020، إثر جائحة كورونا وما عانته الأندية بعدها من أزمة اقتصادية وضغط مباريات وبطولات ومواسم

بعد توقف دام عامين، تعود البطولة العربية للأندية من جديد العام الجاري 2023، لتجمع كبار الأندية العربية للتنافس على لقب ودي، يهدف للم الشمل ورفع مستوى المنافسة.

آخر نسخة من البطولة العربية للأندية أقيمت عام 2020 تحت مسمى "كأس محمد السادس للأندية الأبطال"، نسبة لملك المملكة المغربية.

واليوم، أعلن عبد العزيز بن تركي الفيصل؛ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم ووزير الرياضة السعودي، عن عودة البطولة في عام 2023، باسم "كأس الملك سلمان للأندية، بعد الدعم الكبير الذي يحظى به الاتحاد من الملك سلمان بن عبد العزيز؛ خادم الحرمين الشريفين.

ومن المنتظر أن يُكشف الستار خلال الأيام المقبلة عن تفاصيل البطولة وموعدها والأندية المشاركة بها.

يذكر أن الرجاء المغربي توج بطلًا للنسخة الأخيرة من البطولة العربية بعد التفوق على الاتحاد السعودي في النهائي في ركلات الترجيح بنتيجة 4-3، إذ انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 4-4.