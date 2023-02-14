اعتراف رسمي جديد: باريس لم تكن جاهزة لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا!

نائب عمدة باريس لا يستطيع إنكار الأخطاء

تتوالى الاعترافات الرسمية حول عدم جاهزية العاصمة الفرنسية باريس لاستقبال نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفربول الموسم الماضي، وهي المباراة التي أثارت الكثير من الجدل وحدثت فيها أحداث شغب عديدة وواجهت جماهير ليفربول على وجه التحديد فيها أزمة تنظيمية كبرى.

واستدعى الأمر تأخير المباراة لنحو ساعة، والعديد من المشكلات خارج الملعب بين الأمن الفرنسي ومشجعي ليفربول، وفي النهاية بدأت المباراة وتمكن ريال مدريد من الفوز بهدف نظيف سجله البرازيلي فينيسيوس جونيور.

توالت عمليات الشد والجذب بشكل رسمي حول ملفات التحقيق المتعلقة بالنهائي، لكن آخر اعتراف رسمي بعدم جاهزية باريس لاستضافة هذا الحدث، أتى من نائب عمدة باريس، بيير رابادان.

رابادان قال في تصريحات لراديو "إل بي سي" البريطاني: "كان من المفترض تنظيم المباراة في سان بطرسبرج ولكنها انتقلت إلى باريس في ظروف نعلمها جميعًا وتم إعداد عملية التنظيم في شهرين فقط، لقد تم كل شيء بسرعة كبيرة، حدث من هذا النوع يحتاج 10 أشهر لإعداد تنظيمه في أفضل شكل".

وأردف: "يمكن القول إن أخطاء تم ارتكابها، ولكن قياسًا لأن كل شيء تم تنظيمه في شهرين، تصبح أخطاء من تلك النوع منطقية".