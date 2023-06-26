"أعتذر لعائلتك" .. ريكيلمي يوجه رسالة خاصة إلى ميسي في اعتزاله والبرغوث يرد

علاقة خاصة تجمع أسطورتي التانجو

وجه خوان رومان ريكيلمي رسالة خاصة إلى صديقه ومواطنه ليونيل ميسي على هامش لقاء اعتزاله الذي أقيم مساء الأحد في "لا بونبونيرا".

وشارك ميسي مع مجموعة من أبرز نجوم التانجو في اللقاء الذي لُعب على ملعب "بوكا جونيورز" التاريخي من أجل تكريم رئيس النادي الحالي.

وعقب اللقاء، قام ريكيلمي بتحية النجوم الحاضرين، وخص ميسي برسالة: "مارادونا وميسي الأعظم في الوجود، من الجيد أن يحضر ليو هنا، أعتذر لعائلتك لأن أخذتك من عطلتك ليومين! أنا ممتن لك كثيراً وأشكرك وكل الحاضرين".

ميسي لم يفوت الفرصة للرد وتحية زميله السابق في الألبيسيليستي وقال: "سعيد للغاية لتواجدي هنا لتوديع رومان لما يعنيه للأرجنتين وبوكا، واللعب مجدداً في البونبونيرا، سأذهب في عطلة مستحقة مع عائلتي الآن ثم سنبدأ في بلد جديد وفريق جديد، أنا سعيد".

وفي خلال يومين فقط، شارك ميسي في مباراتي اعتزال، الأولى كانت بروساريو الخاصة بماكسي رودريجيز بين نيولز أولد بويز والأرجنتين، ثم تلك الخاصة بريكيلمي بالعاصمة، وفي المناسبتين تلقى استقبال الفاتحين من جماهير الناديين.