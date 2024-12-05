اعتذار رسمي لأرني سلوت وليفربول بعد اتهامات التأثير على حكم مباراة نيوكاسل!

مدرب ليفربول لم يرتكب أي مخالفة خلال الفترة ما بين شوطي المباراة

تلقى أرني سلوت اعتذارًا من شبكة "أمازون برايم" بعد أن قال المقدم دان ووكر خلال استوديو خاص بالمباراة إن المدرب الهولندي دخل بين شوطي مباراة ليفربول ضد نيوكاسل على ملعب سانت جيمس بارك وحاول التأثير على الحكم أندي مادلي.

وكان ووكر قد قال في حديثه عن الأمر، إن سلوت حاول التأثير على مادلي بين الشوطين، ما أربك حسابات الحكم بعض الشيء، وانتقد هذا السلوك.

ولكن وفقًا لصحيفة "التايمز" البريطانية، فإن سلوت كان قد أدلى بتصريحات اعتيادية وتحدث إلى مادلي بشكل اعتيادي في النفق المؤدي لغرف خلع الملابس بسانت جيمس بارك.

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وأضافت الصحيفة أن سلوت "لم يدخل غرفة الحكام أبدًا" بين الشوطين، عقب المحادثة التي جمعت بينه وبين مادلي في الطريق إلى غرف خلع الملابس.

المصدر ذاته أكد أن الشبكة أصدرت اعتذارًا رسميًا لسلوت وناديه ليفربول، واصفين الخطأ بأن سببه "سوء فهم جهات الإنتاج" على حد تعبيرهم.