اعتداء على لاعب ماليزي بالحمض الكاوي.. وحروق من الدرجة الرابعة!

سبب الحادث ما زال مجهولًا!

تعرض اللاعب الماليزي فيصل حليم لاعتداء بالحمض الكاوي، ما تسبب في إصابته بحروق شديدة، استدعت خضوعه إلى عمليات جراحية.

وجرى الاعتداء على لاعب نادي سيلانجور (26 عاما) بالحمض الكاوي، ما تسبب في تعرضه لحروق في الرقبة والكتف واليدين والصدر في مدينة بيتالينج جايا القريبة من العاصمة كوالالمبور في عطلة نهاية الأسبوع.

وقالت الشرطة المحلية إن التحقيقات حول الدافع وراء الهجوم لا تزال جارية وأنه جرى اعتقال شخصين (مشتبه فيهما).

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من جهته، أوضح نائب رئيس نادي سيلانجور شهريل مختار: "حالة فيصل حرجة، لكنها مستقرة، حين نُقِل إلى المستشفى شخّص الأطباء الحروق بأنها من الدرجة الثانية، قبل أن تشخّص بحروق من الدرجة الرابعة".

وأتم: "نحن في حالة صدمة وخيبة من حصول مثل هكذا اعتداء في ماليزيا، أنا قلق أيضا على الصحة النفسية لباقي اللاعبين قبل بداية الموسم الجديد".