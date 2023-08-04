"اعتداء جنسي صريح في كأس العالم" .. فضائح مدرب زامبيا تصل إلى الفيفا!

الاتهامات تلاحق موابي

مرة أخرى يتسبب بروس موابي مدرب منتخب زامبيا في إثارة الجدل بكأس العالم للسيدات، بعد اتهامه بالتحرش الجنسي بلاعبة قبل الفوز على كوستاريكا بالجولة الثالثة لدور المجموعات.

الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أكد أنه تلقى شكوى رسمية بشأن الحادث المزعوم، حيث تم اتهام موابي بلمس صدر إحدى اللاعبات بالفريق.

وبحسب مصادر مقربة من صحيفة "جارديان" البريطانية، فإن العديد من اللاعبات شاهدن هذه الواقعة يوم الجمعة الماضي بعد التدريبات، وأصابتهن حالة من الاستياء بسبب سلوك المدرب.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ومن المفهوم أن الشهود ناقشوا الإبلاغ عن الحادث على الفور، لكن القرار النهائي كان الانتظار لحين انتهاء مشاركة الفريق بالبطولة لتجنب زعزعة الفريق، حيث أقصيت زامبيا بالفعل بعد الهزيمة من إسبانيا واليابان واحتلت المركز الثالث بالفعل بمجموعتها.

وقال متحدث باسم فيفا لصحيفة جارديان:"نأخذ أي ادعاء بسوء السلوك على محمل الجد للغاية، ولدينا إجراءات واضحة مطبقة لأي شخص في كرة القدم يريد الإبلاغ عن حادث، وفي الوقت الحالي نحن نحقق في شكوى تتعلق بالمنتخب الزامبي النسائي ولا يمكننا تقديم التفاصيل لأسباب واضحة تتعلق بالسرية".

وكان موابي الذي تم تعيينه مدرب لمنتخب زامبيا للسيدات في مايو 2018، قد تم اتهامه من قبل بالاعتداء الجنسي على اللاعبات قبل بداية البطولة.

وسبق أن قالت لاعبة من المنتخب الزامبي رفضت الكشف عن اسمها:"إذا كان يريد أن ينام مع شخص ما، فيجب أن تقول نعم، من الطبيعي أن ينام المدرب مع اللاعبات في فريقنا".

ومن المقرر أن تستمر التحقيقات المكثفة في الحالة بأكملها بعد انتهاء مشاركة زامبيا في المسابقة، وسط توقعات بعقوبات صارمة على موابي في حالة ثبوت الاتهامات.