"اعتداء جماعي وإلقاء في الوحل".. مانح ميسي كأس العالم متهم بالاغتصاب!

شهر غريب على بطل قطر 2022

كان شهرًا غريبًا بالنسبة للأرجنتيني جونزالو مونتييل، الذي توج بلقب الدوري الأوروبي مع إشبيلية بعد أن حاز لقب كأس العالم مع الأرجنتين، ولكن في خضم هذه السعادة الكبيرة والإنجازات المحققة، لم تسر الأمور على ما يرام بالنسبة للدولي الأرجنتيني.

الآن يواجه الظهير الأيمن الذي سجل ركلتي ترجيح حاسمتين في نهائي كأس العالم والدوري الأوروبي، اتهامات بالاغتصاب تعود إلى عام 2019.

لقد قام مونتييل وفقًا لتصريحات الصحفي الأرجنتيني جوستافو جرابيا الذي نقل تصريحات الضحية مرة أخرى، باغتصاب أو المشاركة مع شخص أو شخصين في اغتصاب تلك الفتاة وذلك في منزل عائلته الواقع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس أيرس.

الفتاة التي تعمل كعارضة أزياء، تعرضت لهذا الحادث على هامش دعوتها من مونتييل الذي كان على علاقة سابقة بها إلى منزله الذي دعاها إلى حفل في المنزل، قبل أن تلقى في اليوم التالي في الوحل خارج المنزل "دون أن تعرف كم عدد الأشخاص الذين اعتدوا عليها" على حد تعبيرها.

كما نقل جاربيا عن الضحية تصريحها بأنها تعرضت لوابل من الشتائم من شقيقة مونتييل التي طالبتها بـ"عدم العبث مع أخيها وعدم ذكر اسمه وإلا قتلتها"