"اعتادوا ذلك دائمًا" .. فينيسيوس وكروس يسخران من التحكيم!

ثنائي ريال مدريد يسخران من تحكيم مباراتهم أمام إسبانيول.

التقطت عدسات برنامج "سوبر ايت" عبر شبكة "دازون" حديث جانبي دار بين الثنائي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد وزميله توني كروس خلال مواجهة إسبانيول في الدوري، سخرا فيها من التحكيم.

وقال فينيسيوس موجهًا حديثه لكروس: "الآن خمس دقائق وقت محتسب بدل من الضائع لأننا لا نحتاجه"، لكن رد كروس كان بالتعجب، فلم يفهم زميله البرازيلي من أول مرة.

وعاد الجناح الشاب وكرر كلماته: "خمس دقائق لأننا لا نحتاجها، بالتأكيد، هل رأيت؟! خمس دقائق، هذا أمر مذهل، لو كنا بحاجة للوقت الضائع كان سيحتسب ثلاثة دقائق فقط، هكذا الوضع دائمًا".

ورد عليه كروس: "لكن لم يحدث أي شيء في الشوط الثاني، لم يتم تسجيل أهداف أو أي شيء من هذا القبيل".

جدير بالذكر أن ريال مدريد كان قد فاز على إسبانيول بثلاثة أهداف لهدف بعد التأخر بهدف نظيف في بداية اللقاء.