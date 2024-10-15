اطمئنوا يا جماهير برشلونة.. بند يضمن عدم رحيل لامين يامال!

على الجماهير الكتالونية ألا تقلق..

يعتبر نادي برشلونة أن جوهرته لامين يامال، محمي بشكل كبير من أي أطماع للأندية الراغبة في ضمه بسوق الانتقالات في أي وقت.

عقد يامال الحالي مع برشلونة ينتهي صيف 2026، وهناك شرط جزائي في عقده حال الرغبة في كسره تصل إلى مليار يورو.

لكن ليس هذا هو ما يؤمن ظهر برشلونة حيال مستقبل يامال، فوفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الأمر يتعلق ببند آخر في عقد الجوهرة الإسباني.

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هذا البند ينص على التجديد التلقائي للعقد حتى 2030، حال إتمام يامال 18 عامًا، وهو السن الذي لا يكون قاصرًا فيه ويحق له إبرام عقود كبرى.

وكيله جورج مينديش، ضمن له أن يتقاضى مبالغ مالية ليست مشابهة للتي يتقاضاها الآن بصفته لاعبًا من شباب النادي، حيث لا يتجاوز راتبه 1.7 مليون يورو سنويًا!.

كما يطمئن برشلونة لنوايا اللاعب نفسه، وهو الذي سئل مؤخرًا ما إذا كان يريد مغادرة برشلونة من أجل الحصول على 120 مليون يورو في ناد آخر، فأجاب: "أريد أن أصبح أسطورة هذا النادي، أتمنى لو لم أغادر برشلونة أبدًا".