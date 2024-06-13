"اطلع من الهلال واشطبوه سنة" .. جماهير الأخضر الغاضبة ترد على إعلان إصابة العويس في مباراة الأردن

تعرف على إصابة محمد العويس مع المنتخب السعودي..

أعلن المنتخب السعودي عن إصابة محمد العويس، حارس مرمى الأخضر، على خلفية مشاركته في مباراة الأردن، والتي انتهت بخسارة الأخضر في ختام الدور الثاني من تصفيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وتعرض العويس لإصابة أجبرت الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة مانشيني، على استبداله بالحارس أحمد الكسار في الدقيقة 35، من عمر المباراة التي انتهت بفوز الأردن بنتيجة (2-1)، لينتزع صدارة المجموعة السابعة من السعودية، قبل تأهل المنتخبين إلى الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وكشف المركز الإعلامي للمنتخب السعودي، عبر منصة (إكس)، تويتر سابقًا، أن آشعة الرنين المغناطيسي التي أجريت للحارس محمد العويس، قد كشفت عن تعرضه للإصابة في العضلة الخلفية للفخذ، ووفقًا للإجراءات المتبعة، تم الرفع بذلك لناديه الهلال.

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وواجه محمد العويس، انتقادات واسعة خلال الساعات الماضية، بعدما تم رصده وهو يوجه إشارة خارجة عقب استبداله في مباراة الأردن، الأمر الذي دفع عدد من الجماهير للمطالبة بمعاقبته وإيقافه، مثلما حدث مع قائد النصر كريستيانو رونالدو، أثناء مباراة الشباب.

وطالب أحد المتابعين، الحارس محمد العويس، بإنقاذ مسيرته والخروج من الهلال، بعد تكرار إصاباته وغيابه المستمر عن المباريات، لصالح الحارس المغربي ياسين بونو الذي يعتمد عليه المدير الفني جورج جيسوس بشكل أساسي، فيما تلقى العويس مطالبات جماهيرية بشطبه لمدة عام، اعتراضًا على الحركة غير الرياضية التي وجهها خلال المباراة.