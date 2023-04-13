فيديو | "اضربوني كفًا لتتأكدوا!" .. ياسر الشهراني يثبت سلامته عمليًا

زهيرة عادل
|
Yasser Al-Shahrani - HilalAl Hilal Twitter
ياسر الشهرانيالهلالدوري روشن السعودي

ظهير الهلال يغيب عن الملاعب منذ نوفمبر 2018م وقتما أصيب إصابة خطيرة أمام الأرجنتين

Shahid NEW 1920 x 300 March 2023shahid

خرج ياسر الشهراني؛ ظهير أيسر الهلال والمنتخب السعودي، للرد على الشائعات التي ترددت خلال الأيام الماضية، حول كون وجهه ما زال متأثرًا بالإصابة التي لحقت به في كأس العالم قطر 2022.

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

ظهير الزعيم أصيب في كرة مشتركة مع زميله محمد العويس خلال مواجهة المنتخب السعودي ونظيره الأرجنتيني، في الجولة الأولى من مونديال قطر، وخضع لعمليتين جراحيتين في الوجه والفك في قطر والسعودية.

لكن خلال الأسابيع الأخيرة، عاد الشهراني لتدريبات الكرة مع فريقه، وبدأ يدخل تدريجيًا في التدريبات الجماعية، تمهيدًا لعودته للمباريات الرسمية.

ومع عودته، انتشرت أنباء عن تأثر وجهه بشكل كبير بالإصابة، لكنه ظهر في فيديو منتشر عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مبديًا استغرابه مما يتردد، معلقًا: "وجهي بخير أمامكم، إصابتي كانت أسفل العين، وليس في خدي، يمكنكم أن تضربوني كفًا لتتأكدوا!".

جدير بالذكر أن هناك بعض التقارير تتحدث عن جاهزية الشهراني للمشاركة مع الهلال في لقاء الغد أمام الباطن، ضمن الجولة الـ24 من دوري روشن، ليظهر لأول مرة منذ نوفمبر الماضي.

Shahid NEW 1920 x 720 March 2023Shahid

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

251936 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

  • 29%كريم بنزيما
  • 31%إرلينج هالاند
  • 4%هاري كين
  • 12%روبرت ليفاندوفسكي
  • 13%كيليان مبابي
  • 10%فيكتور أوسيمين
251936 الأصوات

اختيارات المحررين