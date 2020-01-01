ما هي حقيقة إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا؟

ضرب كابوس فيروس كورونا ليفربول في الآونة الخيرة بعد إصابة تياجو وساديو ماني، وتناقلت حسابات على تويتر أنباء عن إصابة صلاح، فما هي صحة هذه التغريدات؟

مع بداية 2020، ظهر فيروس جديد في جنوب شرق آسيا وتحديدًا في الصين، تفشى في القارة الآسيوية وجميع أنحاء العالم وتسبب في توقف جميع الأنشطة، هو فيروس كورونا.

بعد فترة كبيرة من توقف كرة القدم، عادت من جديد بإجراءات احترازية لمنع تفشي الجائحة من جديد بعد كسر موجتها، لكن في الأيام الأخيرة بدأت الأنباء تشير إلى عودته من جديد.

مجموعة من اللاعبين أصيبوا بالكورونا بعد عودة الدوريات الأوروبية وبداية الموسم الجديد، لعل أبرزهم زلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان، وساديو ماني وتياجو ألكانتارا نجمي ليفربول.

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بعد الإعلان عن إصابة ماني وتياجو، خرجت بعض الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تؤكد أن محمد صلاح أصيب بفيروس كورونا، فما هي حقيقة هذا الأمر؟

ما هي حقيقة إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا؟

بعد أن تناقلت مجموعة من حسابات تويتر أن محمد صلاح أصيب بفيروس كورونا، تواصل أحد المواقع المصرية مع إدارة النادي، والتي أكدت أنها لا ترد على شائعات، وأن لديها بروتوكول متبع يقضي بالإعلان عن أي حالات جديدة.

ولم يصدر من ليفربول أي أخبار تشير إلى إصابة صلاح بالكورونا حتى الآن، وهو ما يؤكد أن اللاعب لم يتعرض للإصابة وأنه جاهز للمشاركة مع الفريق.

ما هو رد محمد صلاح على شائعات إصابته بالكورونا؟

لم يعلق النجم المصري أو ينوه من قريب أو بعيد على الشائعات التي أشارت إلى إصابته بفيروس كورونا، وهو تأكيد آخر على أن اللاعب المصري بخير ولم يصب بشيء.

هناك تأكيد آخر يمكننا أن نقول من خلاله أن محمد صلاح لم يصب بفيروس كورونا، وهو نشره اليوم صورة جديدة على مواقع التواصل الإجتماعي كإعلان لإحدى شركات الهواتف النقالة، واكتفى بالتعليق عليها بالرمز التعبيري الذي يعبر عن الابتسامة.