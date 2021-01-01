ما هي إصابة علي معلول التي تعرض لها في مباراة الأهلي وبايرن ميونخ؟

تعرض على معلول للإصابة في مباراة الأهلي ضد بايرن ميونخ في كأس العالم للأندية 2021، فما هي إصابة معلول التي أجبرت موسيماني على تغييره؟

كان عشاق المارد الأحمر على موعد مع التاريخ يوم الإثنين 8 فبراير 2021، حيث واجه الأهلي بايرن ميونخ في الدور نصف النهائي لكأس العالم للأندية 2021.

قدم الشياطين الحمر مباراة قوية أمام بطل أوروبا، وكان جميع اللاعبين على أهبة الاستعداد للصمود أمام العملاق البافاري الذي فاز على برشلونة في دوري الأبطال بنتيجة تاريخية هي 8-2.

مع انتصاف الشوط الأول، خرج على معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي مصابًا، وهو ما أربك حسابات موسيماني الذي يعتبر معلول أحد أهم مفاتيح لعبه.

تغيير اضطراري .. إصابة علي معلول خلال مواجهة بايرن ميونخ

فما هي إصابة علي معلول التي تعرض لها في مباراة الأهلي وبايرن ميونخ؟ جول يقدم لك الإجابة...

كيف تعرض على معلول للإصابة في مباراة الأهلي والبايرن؟

خرج على معلول الظهير الأيسر للمارد الأحمر مصابًا من مباراة بايرن ميونيخ والأهلي في الدقيقة 28، وذلك بعد أن توقف اللعب دون أي تدخل مع أحد اللاعبين.

خرج معلول وهو يمسك العضلة الخلفية، وهو ما قد ينبيء بمكان الإصابة، وقد تكون بسبب الاجهاد الذي ظهر بقوة على لاعبي المارد الأحمر في الشوط الثاني من مباراة الدحيل.

قرر الجهاز الفني سريعًا استبداله ودفع باللاعب ياسر ابراهيم، وأصبح أيمن أشرف في مركز الظهير الأيسر بدلًا منه.

ما هي إصابة علي معلول التي تعرض لها في مباراة الأهلي والبايرن؟

لم يتم الكشف عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها على معلول حتى الأن أو المدة التي سيغيب فيها عن المشاركة مع الأهلي بشكلٍ رسمي.

لكن، بمتابعة لقطة خروجه من أرضية الملعب، يمكن التكهن بأن الإصابة قد تكون شد في العضلة الخلفية.

ما هو تاريخ إصابات علي معلول مع الأهلي؟

تعرض على معلول لأول إصابة مع الأهلي في موسم 2017-18 بتمزق في العضلة تسببت في استبعاده لمدة 11 يومًا، ثم عادت الإصابة تطارده ليغيب فترة طويلة وهي أكثر مدة غاب فيها عن التواجد مع المارد الأحمر في هذا الموسم حيث غاب لمدة 39 يومًا، وذلك قبل أن يصاب بشد في العضلة الخلفية، ثم إصابة في الكعب احتاج على إثرها 21 يومًا للتعافي.

وفي موسم 2018-19 تعرض لتمزق في العضلة مرةً أخرى وغاب عن الملاعب لمدة هي الأطول منذ انضمامه للنادي الأهلي، وبلغت هذه المدة 80 يومًا.