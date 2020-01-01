بعد إصابة حمد الله بفيروس كورونا .. ما هي مباريات النصر التي سيغيب عنها؟

انتشرت أخبار مساء يوم الجمعة أشارت إلى إصابة حمد الله بفيروس كورونا، ليلحق بعدد من زملائه في النصر ضربهم الكورونا في الأسبوع الماضي..

يبدو أن الدور جاء على النصر للمعاناة بقوة من فيروس كورونا، وذلك بعد أن أجبر الجار والغريم التقليدي الهلال على توديع دوري أبطال آسيا منذ أسابيع.

بداية قصة كورونا النصر كانت الأسبوع الماضي، حيث تأكدت أخبار عن إصابة الثلاثي عبد العزيز الدوسري ويحيى الشهري ووليد عبد الله وخروج مسحاتهم إيجابية، ولحق بهما عبد الله الخيبري ومدير الكرة بالنادي يوم الجمعة، لكن الأسوأ لعشاق العالمي لم يكن قد حدث بعد.

خرج عبد الرزاق حمد الله في الساعات الأخيرة من يوم الجمعة وأعلن عن إصابته بفيروس كورونا، وهو الخبر الذي قد يكون الأسوأ في الفترة الأخيرة لجماهير فارس نجد، فالمهاجم المغربي هو الهداف الأول للفريق.

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بالتأكيد ستؤثر إصابة حمد لله بالكورونا على النصر، فاللاعب سيغيب عن عدد من المباريات الهامة في الدوري السعودي، وما يزيد من كارثية الخبر هو أن فارس نجد لم يحصد ولو نقطة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان حتى الآن هذا الموسم، فقد خسر في الجولتين الأولتين من التعاون والفتح.

هذا ليس كل شيء فإصابة حمد الله تهدد تواجده مع العالمي في نهائي كأس الملك، والذي سيكون ديربي الرياض ضد الهلال، وهو ما يقلل حظوظ العالمي في رفع الكأس.

لكن متى يعود عبد الرزاق حمد الله لتشكيلة نادي النصر؟ وما هي المباريات التي سيغيب عنها؟ هذا ما نحاول الإجابة عنه في الاسطر التالية..

سجل سيئ .. ماذا يفعل النصر في غياب حمدالله عنه؟

كيف استقبل حمد الله خبر إصابته بفيروس كورونا؟

اعتاد مشجعو النصر على رؤية عبد الرزاق حمد الله في صورة قوية، ولما لا، فقد لعب في كثير من الأحيان دور البطل المنقذ للعالمي في كثير من المباريات، وعادةً ما كانت أهدافه مؤثرة وحاسمة.

قال رسول اللهﷺ "ما أصاب المؤمن من هم ولا غم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله من خطاياه "، تأكدت إصابتي بكورونا لله والشكر، بالشفاء العاجل للجميع و حفظكم الله من كل مكروه أينما كنتم ❤️ — عبدالرزاق حمدالله - abderrazak Hamdallah (@Hamedallah_9) October 30, 2020

استقبل حمد الله نبأ إصابته بفيروس كورونا بثباتٍ كبير، حيث غرد على حسابه على موقع التواصل الإجتماعي تويتر وكتب: "قال رسول اللهﷺ "ما أصاب المؤمن من هم ولا غم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله من خطاياه "، تأكدت إصابتي بكورونا لله والشكر، بالشفاء العاجل للجميع و حفظكم الله من كل مكروه أينما كنتم".

ما هي مدة غياب عبد الرزاق حمد الله عن النصر؟

عادةً ما يدخل المصاب بفيروس كورونا في فترة الحجر الصحي لمدة أسبوعين على الأقل قبل العودة والاختلاط من جديد، وهو ما سيقوم به عبد الرزاق حمد الله بالطبع بعد إصابته بفيروس كورونا.

تبين إصابة عبد الرزاق حمد الله بالكورونا يوم الجمعة 30 أكتوبر 2020، وهو ما يعني أن موعد عودته للنصر المبدأي هو الجمعة 13 نوفمبر 2020.

لكن، خلال هذه الفترة سيخضع حمد الله لاختبار فيروس كورونا أكثر من مرة، وفي حالة خروج العينة سلبية سيعود للتدريبات مباشرةً.

ما هي المباريات التي سيغيب عنها حمد الله عن النصر؟

قد يبدو النصر محظوظًا بتوقيت إصابة عبد الرزاق حمد الله بفيروس كورونا، فنحن على أعتاب التوقف الدولي في نوفمبر، والذي سيستمر في الفترة بين 9 و20 نوفمبر 2020.

هذا يعني أن حمد الله سيغيب عن مباراتين فقط، الأولى هي ديربي الرياض ضد الشباب، والثانية هي مباراة القادسية في الجولة الرابعة من الدوري السعودي 2020-21.

المباراة الموعد الملعب الشباب - النصر الأحد 1 نوفمبر 2020،

15 ربيع الأول 1442،

18:50 السعودية، 17:50 مصر ستاد الأمير فيصل بن فهد النصر - القادسية السبت 7 نوفمبر 2020،

21 ربيع الأول 1442،

18:45 السعودية، 17:45 مصر ستاد الأمير فيصل بن فهد

هل يغيب حمد الله عن ديربي الرياض ونهائي كأس الملك؟

سيعود النصر من التوقف الدولي على ديربي الرياض ضد الغريم التقليدي الهلال، وموعده هو 21 نوفمبر القادم، ومن غير المتوقع أن يستمر غياب حمد الله بسبب فيروس كورونا حتى هذا التاريخ.

أما بالنسبة لنهائي كأس الملك الذي سيكون ضد الزعيم أيضًا، فلم يتم تحديد موعده حتى الآن، ولا يمكن معرفة هل يلحق حمد الله به أم لا حتى إعلان موعده.