أشهر راكب أمواج في العالم يكشف دوره في فوز ليفربول بالدوري الإنجليزي

يعد الألماني سيباستيان ستودتنر أحد أشهر محترفي رياضة ركوب الأمواج في العالم، وذلك بعد أن تمكن من تحطيم الرقم القياسي لركوب أعلى موجة في التاريخ.

ستودتنر تمكن في عام 2021 من ركوب موجة تجاوز ارتفاعها 35 مترًا، في حدث إعجازي جذب إليه الأنظار بشدة.

ويرتبط ستودتنر بعالم كرة القدم بطريقة غير متوقعة، حيث يملك علاقة جيدة للغاية مع مواطنه يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي.

وأجرى راكب الأمواج الألماني مقابلة مع صحيفة "ماركا" الإسبانية، كشف خلالها عن تفاصيل علاقته بكرة القدم، وصداقة يورجن كلوب.

وقال ستودتنر: "العلاقة مع كلوب علاقة احترام متبادل، أعتقد أننا نتشارك الكثير من القيم الإيجابية، ورؤية مماثلة للأمور".

وأضاف: "في عام 2019، حقق ليفربول دوري أبطال أوروبا، وذهب الفريق مباشرة إلى مرحلة ما قبل الموسم، كان الضغط مستمرًا للفوز بالدوري الإنجليزي، وهو أمر لم يكونوا قد حققوه منذ فترة طويلة جدًا".

وتابع: "تحدثت مع اللاعبين، وإذا قمت بالمساهمة بأي شيء، فسيكون بإعطاء اللاعبين منظورًا مختلفًا عن أدائهم وما هو ممكن".

وأكمل: "لقد تعلمت الكثير أيضًا من كلوب وطريقة قيادته، والطريقة التي يدير بها فريقه استثنائية، والآن بعد أن أصبحت أدير فريقي المكون من 20 شخصًا، يمكنني أن أستلهم منه، إنه تبادل بين الرياضيين المتشابهين في التفكير".

وعما إذا كان ليفربول سيحقق لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم قال ستودتنر: "أنا أشجعهم، وآمل أن يفوزوا، لكن لا أعرف تفاصيل كافية لإعطاء توقع".

وعن فريقه المفضل قال: "في الواقع لدي فريق مفضل في البرتغال وهو بنفيكا، وأعتقد أن ليفربول أيضًا لديه مكان في قلبي، لذلك أعتقد أنني سأضطر لترك الأمور عند هذا الحد".

واختتم: "شاهدت مؤخرًا فيلمًا وثائقيًا عن توني كروس وكريم بنزيما وأحبهما، لذلك إذا كان يجب أن أختار فريقًا إسبانيًا سيكون ريال مدريد".

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