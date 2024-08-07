"عليك أن تشرح لي".. رد مفاجئ من جوارديولا على قصة شعر دي بروينه!

ماذا قال بيب؟

ظهر كيفين دي بروينه بقصة شعر جديدة في معسكر مانشستر سيتي استعدادًا للموسم الجديد، يشبه إلى حد ما قصة النجم النرويجي إرلينج هالاند.

وعاد دي بروينه إلى أكاديمية مانشستر سيتي لكرة القدم هذا الأسبوع، إلى جانب عدد كبير من زملائه في الفريق، بعد حصوله على إجازة بعد مشاركته مع منتخب بلجيكا في بطولة أمم أوروبا (يورو 2024).

ولم يكن المدرب بيب جوارديولا من المعجبين بقصة دي بروينه الجديدة، إذ قال بمجرد أن رأى صاحب الـ33 عامًا: "عليك أن تشرح لي هذا (الشعر)".

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ويبدو أن دي بروينه لن يحتفظ بهذا الشكل في الموسم الجديد، إذ قال فور وصوله أكاديمية السيتي، إنه بحاجة إلى "قص شعره".

وكان اسم دي بروينه قد ارتبط بالانتقال إلى الدوري السعودي في سوق الانتقالات الصيفية الجارية، لكن يبدو أنه سيواصل رحلته مع النادي السماوي.