اشتهر بتعذيب برشلونة .. أسطورة من إسبانيا على أعتاب الدوري السعودي!

أحد أهم اللاعبين بتاريخ ناديه

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بعد خسارة جابري فيجا إلى الأهلي خلال الميركاتو الصيفي الماضي، أصبح سيلتا فيجو على أعتاب التخلي عن أحد أهم نجومه للسعودية سواء في يناير أو بالصيف.

سيلتا فيجو يعاني من موسم صعب تحت قيادة رافا بينيتيز الذي تسلم المهمة في الصيف، حيث يتواجد الفريق بمناطق الهبوط خلال فترة توقف المباريات بسبب أعياد الميلاد.

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برنامج "إل تشيرينجيتو" عبر شبكة "Estadio Deportivo" قال إن نادي الفتح السعودي يستعد لتعميق جراح النادي الإسباني بالتفاوض مع نجمه المخضرم ياجو أسباس.

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وبحسب ما ورد في تقرير البرنامج، فإن عرض الفتح يتراوح بين 8 إلى 9 ملايين يورو سنويًا، طمحا في إغراء اللاعب لإنهاء رحلته الطويلة في الدوري الإسباني مع سيلتا فيجو للانضمام إلى دوري روشن.

وأوضح البرنامج أن اللاعب لا يفضل فكرة الرحيل عن سيلتا فيجو في منتصف الموسم، ويطمح في مساعدة النادي على تفادي الهبوط، لذلك قد تكون الخطوة أقرب واقعية للحدوث في الصيف المقبل قبل نهاية عقده بعام واحد.

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يذكر أن أسباس البالغ من العمر 36 سنة يعتبر من أهم اللاعبين بتاريخ سيلتا فيجو، حيث سجل 197 هدفًا في 473 مواجهة وصنع 72 هدفًا، واشتهر بتألقه أمام برشلونة بتسجيل 10 أهداف وصناعة 4 في 20 مباراة أمام الفريق الكتالوني.

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