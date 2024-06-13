اسم غير متوقع .. الهلال يستعد لصفقة محلية مفاجئة

خطة الهلال في الميركاتو الصيفي..

رصد مسؤولو نادي الهلال السعودي، ثنائي محلي مفاجئ، لضم أحدهما خلال صيف العام الحالي؛ ضمن خطة تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

الهلال كتب التاريخ في موسم 2023-2024، بتحقيق الثلاثية المحلية "دوري روشن، كأس الملك والسوبر السعودي"؛ إلا أنه تلقى ضربة في أبطال آسيا، بتوديع المسابقة من دور نصف النهائي، أمام العين لإماراتي.

ووفقًا لشبكة قنوات "الكأس" القطرية، وضعت الإدارة الهلالية، تدعيم مركز الظهير الأيسر في الفريق، كـ"أولوية" خلال الميركاتو الصيفي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الشبكة كشفت عن اسمين في مركز الظهير الأيسر، يفاضل الهلال بينهما لضم أحدهما؛ وهما: سالم النجدي "الفتح" وحسين الصبياني "الشباب".

هذا الثنائي قد يكونا بمثابة المفاجأة للجماهير الهلالية، خاصة أن الأنظار كلها كانت تتجه إلى أسماء محلية أخرى في هذا المركز؛ مثل متعب الحربي، نجم نادي الشباب ومنتخب السعودية.

جدير بالذكر أن النجدي البالغ من العمر 21 سنة، سجل 3 أهداف وصنع آخر، خلال 26 مباراة رسمية مع الفتح، في موسم 2023-2024، بينما الصبياني "22 عامًا"، أحرز ثنائية وقدّم تمريرة حاسمة، في 18 لقاءً.