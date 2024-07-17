اسعوا للمجد في EA SPORTS FC 25TM

الفصل الجديد من لعبة العالم مع EA SPORTS FC™ 25..

تقدم EA SPORTS FC 25TM عددًا من الابتكارات الجديدة للعب مثل نمط Rush الجديد لمباريات 5 ضد 5، بالإضافة إلى تعديلات جديدة جذرية لتكتيكات اللعب من خلال خاصية FC IQ و Live Start Point* في نمط المهنة، وغيرها.

كشفت إلكترونيك آرتس اليوم عن الفصل الجديد من لعبة العالم مع EA SPORTS FC™ 25، التي تنطلق في 27 سبتمبر 2024. تواصل EA SPORTS FC بناء أكبر منصة كرة قدم في العالم، مع مجموعة من الابتكارات تقودها خاصيتي Rush وFC IQ، لتقديم أكثر تجربة كروية اجتماعية وأصلية حتى الآن. كما شاركت النظرة الأولى للعبة EA SPORTS FC 25 مع عرض لنجم الغلاف جود بيلينجهام ومهاراته الكروية العالمية في محركFrostbite™ .

شاهدوا فيديو العرض الرسمي الأول للعبة EA SPORTS FCTM