"استهزاء بميسي".. تعليق مثير على صورة رونالدو الضاحكة في "يوم الحساب"

سأل عن أفضل تعليق فجاء اسم ليو!

حضر البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، حدث الملاكمة الكبير "يوم الحساب" ضمن فعاليات موسم الرياض.

وجلس رونالدو إلى جانب بطل الفنون القتالية المختلطة الأيرلندي كونور ماكجريجور، حيث تبادل النجمان الضحكات، وهو ما نشره كريستيانو عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

وحظيت صورة رونالدو، التي نشرها قبل 3 أيام، بإعجاب أكثر من 11 مليون شخص، إلى جانب 113 ألف تعليق.

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وسأل كريستيانو متابعيه على إنستجرام عن أفضل تعليق، وهو ما وضع اسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي في الصورة.

وجاء في التعليق، الذي حصل على أكثر من 46 ألف إعجاب: "عندما قالوا ميسي أفضل من رونالدو!".