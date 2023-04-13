استندت على شعب مدريد .. رسالة قوية من فالفيردي بعد الاعتداء على بايينا

فالفيردي يعتمد على دعم ريال مدريد وجماهيره!

رد لاعب ريال مدريد فيديريكو فالفيردي، على النقد الذي تلقاه بعد اعتدائه على لاعب فياريال ألكس بايينا، عقب مباراة الفريقين بالدوري الإسباني.

وقام فالفيردي بلكم بايينا عقب المباراة بعد أن سخر من ابنه، وقام الأخير بنفي الأمر، وأبلغ الشرطة بتعرض لاعب ريال مدريد له.

في تصريحات من فالفيردي ل"El Golazo de Gol"عن الواقعة قال:" في ذلك الوقت اعتمدت على العائلة، وعلى شعب مدريد الذي يدعمني في الشارع".

يذكر أن رئيس الدوري الإسباني خافيير تيباس، أدان فالفيردي وواقعة الاعتداء، وأصر على عدم وجود مبرر لذلك الفعل العدواني.

على الجانب الآخر، مشجعو ريال مدريد أظهروا دعمهم لفالفيردي خلال مباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، أمام تشيلسي في سانتياجو برنابيو.