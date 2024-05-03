"استمر وسيتحقق حلمك".. نبوءة تشافي تبشر برشلونة بعودة "الابن الضال"!

اللاعب متحمس للانتقال إلى النادي الكتالوني

أبدى تشافي سيمونز لاعب وسط برشلونة السابق، تحمسه إلى العودة مرى أخرى إلى النادي الكتالوني خلال الميركاتو المقبل.

تشافي يعتبر من أهم الخريجين بأكاديمية لا ماسيا في السنوات الماضية، ولكنه تمرد على النادي ووقع بالمجان مع باريس سان جيرمان في 2019، وفشل في إثبات نفسه مع العملاق الفرنسي، ليذهب في إعارتين، الأولى كانت مع آيندهوفن، والثانية التي يقضيها حاليًا مع لايبزيج.

صحيفة "سبورت" الإسبانية قالت إن سيمونز يعتبر من الأهداف المقترحة لدى برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، مع برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي.

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ويدرس برشلونة إمكانية التعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة، لصعوبة ضمه بشكل نهائي، لأن قيمته السوقية الحالية وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" هي 80 مليون يورو.

واستهدت "سبورت" بإمكانية حدوث الصفقة، عن طريق صورة نشرها سيمونز مع تشافي تعود إلى عام 2010، عندما كان النجم الشاب أحد صبية الملعب في برشلونة، وأخبر وقتها أسطورة النادي أنه حصل على اسم تشافي بسببه، معربًا عن إعجابه الشديد به وسعادته بمقابلته.

ورد عليه تشافي قائلًا له:"استمر في المحاولة وسوف يتحقق حلمك".

وفي سياق متصل قال الصحفي "فيران كورياس" من إذاعة راديو كتالونيا، إن اللاعب نفسه متحمس لهذه الخطوة ويريد العودة إلى برشلونة، من أجل العمل مع المدرب تشافي هيرنانديز الذي يعتبر من المعجبين بقدراته.

يذكر أن صاحب الـ21 سنة نجح في تسجيل 9 أهداف وصنع 15 في 41 مباراة لعبها مع لايبزيج بكل البطولات هذا الموسم.