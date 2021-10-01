"استلقاء ميسي خلف الحائط البشري قلة احترام له!"

حديث عاطفي بعض الشيء..

شن أسطورة مانشستر يونايتد ريو فيردناند هجومًا على مدرب باريس سان جيرمان ماوريسيو بوتشيتينو بسبب لقطة ليونيل ميسي خلف الحائط البشري بمباراة مانشستر سيتي الماضية.

وأثناء تقدم بي آس جي على السيتي بهدفين نظيفين، تحصلت كتيبة بيب جوارديولا على ركلة حرة من على حدود منطقة الجزاء، ليذهب ميسي ويجلس خلف الحائط البشري حتى يحمي المرمى من أي تسديدة أرضية.

بالطبع أثار هذا التصرف تعجب الكثيرين كونها المرة الأولى التي يفعل فيها ميسي شيئًا كهذا، ولكن فيردناند اعتبر أن الأمر بمثابة "إهانة" لأحد أهم أساطير كرة القدم عبر التاريخ.

نجم منتخب إنجلترا السابق قال في حديث صحفي "في اللحظة التي طلب منه بوتشيتينو القيام بهذا الأمر في التدريبات كان ينبغي أن يظهر شخص ويقول له لا لا لا! لا تفعل".

كما أضاف "هذا لا يحدث لليو ميسي، لا يمكنك فعل هذا به حقًا".

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وواصل فيردناند هجومه على بوتشيتينو بقوله "إنها قلة احترام لميسي، إذا كنت في هذا الفريق كنت سأقول له توقف أنا سأستلقي محلك!".

وأتم "آسف لا أستطع أن أجعل ميسي يستلقي هكذا، لا أستطيع رؤيته هكذا! ميسي ليس اللاعب الذي يتسخ قميصه، ليس هذا ما يقوم به في الملعب".

الجدير بالذكر أن ميسي نجح في تسجيل هدف من ثنائية باريس ليقود كتيبة البوتش للفوز الأول الأوروبي هذا الموسم بعد التعثر في الجولة الأولى من دور المجموعات أمام كلوب بروج.