استكشف مسارات طيران الاتحاد الجديدة في الجمعة السوداء بخصومات إلى مصر، بالي، كينيا والمزيد

استخدم عرض الجمعة السوداء لرحلات طيران الاتحاد لاكتشاف المزيد عن مسارات الطيران والوجهات الجديدة للخطوط الجوية.

تجنب الفوضى المعتادة في الجمعة السوداء، ودعونا نتحدث عن شيء أفضل بكثير: أحلام سفرك لعام 2025. انسَ معركة الحشود من أجل الأجهزة أو الصفقات على الأشياء التي لا تحتاجها. بدلاً من ذلك، لماذا لا تدلل نفسك (وربما شخصاً مميزًا) بذكريات لا تُنسى تدوم إلى الأبد؟

الاتحاد للطيران قد أطلقت للتو عرضها المذهل للجمعة السوداء، وصدقونا، لا تريدون تفويت هذا العرض. تخيل نفسك تسافر إلى وجهات رائعة حول العالم، بما في ذلك طرق جديدة مثيرة، بأسعار تجعل محفظتك سعيدة. هل أنت مستعد لحزم حقائبك؟ دعونا نحول تلك الرحلات الحلم إلى واقع.

الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة يقدم خصومات مذهلة تصل إلى 20% على رحلات محددة بين 15 يناير و31 مايو 2025. عرض الجمعة السوداء من الاتحاد للطيران يبدأ من 27 نوفمبر إلى 3 ديسمبر 2024، لذا توقف عن أحلام اليقظة واجعل عام 2025 بداية سحرية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الاتحاد للطيران الآن تطير إلى المزيد من الوجهات أكثر من أي وقت مضى، وهي تضيف باستمرار وجهات جديدة ومثيرة إلى شبكتها العالمية المتنامية باستمرار. سواء كنت ترغب في الطيران إلى أبوظبي أو اختيار واحدة من أكثر من 75 وجهة حلم في أكثر من 40 دولة، يمكنك رؤية المزيد من العالم مع الاتحاد للطيران. ألقِ نظرة على بعض الوجهات الإضافية الجديدة من الاتحاد، بما في ذلك نيروبي، بالي و وارسو وابدأ في التخطيط لمغامرتك التي لا تُنسى المقبلة.

دع GOAL يساعدك في إظهار كل ما تحتاج لمعرفته حول مسارات وجهات الاتحاد للطيران الجديدة المدرجة في بيعهم لرحلات الجمعة السوداء 2024.

ما هي المسارات الجديدة للاتحاد؟

تواصل الاتحاد للطيران توسيع آفاق المصطافين والسياح حيث تقوم شركة الطيران الإماراتية بتوسيع قائمة الوجهات العالمية التي تسافر إليها. الإضافات الحديثة إلى شبكتهم تشمل المدن الأوروبية الشرقية مثل وارسو وبراغ.

نظرة عالمية أكبر، الاتحد تقدم رحلات جديدة إلى العلمين في مصر، نايروبي في كينيا، جزيرة بالي في إندونيسيا، القسيم بالسعودية وجايبور بالهند، إضافة تلك المسارات يعكس استراتيجية الاتحاد لتحسين التواصل بين الدولي والمجتمعات والثقافات.

نيروبي

Getty Images

إحدى الإضافات الأكثر لفتًا للنظر إلى قائمة وجهات الاتحاد للطيران حول العالم هي نيروبي. اعتبارًا من 15 ديسمبر من هذا العام، ستقوم الاتحاد بتشغيل أربع رحلات أسبوعية إلى العاصمة الكينية. غالبًا ما كانت نيروبي تُعتبر فقط كنقطة توقف للمسافرين قبل مواصلة رحلتهم لاستكشاف المتنزهات الوطنية الشهيرة في البلاد، لكنها تستحق الاعتراف بحد ذاتها. استكشف هذه المدينة الفريدة بنفسك واستمتع بكل ما تقدمه الوجهة.

نيروبي هي المكان الذي يلتقي فيه حياة المدينة النابضة بالحياة مع جمال الطبيعة الرائع. سواء كنت مفتونًا بحياة المدينة أو هدوء الطبيعة، تقدم نيروبي مزيجًا ساحرًا ورائعًا من التجارب. يمكنك الانغماس في الأسواق الصاخبة أو الاسترخاء والتمتع بالطعام المحلي اللذيذ والمتنوع، أو إذا كنت تشعر بالمغامرة، يمكنك الشروع في مغامرات الطبيعة التي لا تُنسى. عشاق الحياة البرية لا يحتاجون حتى لمغادرة المدينة قبل تجربة الحيوان المزدهر في كينيا. خطط لزيارة حديقة نيروبي الوطنية، وهي واحدة من المتنزهات الوطنية الوحيدة داخل حدود المدينة. هنا، ستجد الزرافات والأسود والحمر الوحشية بين الحيوانات البرية المذهلة الأخرى.

العلمين

Etihad Airways

موقع أفريقي آخر على قائمة وجهات الطيران الجديدة للاتحاد هو العلمين في مصر. لا يصعد على رادار الاتحاد إلا خلال صيف 2025، لذلك لن يكون متاحًا كخيار في بيع الجمعة السوداء، حيث ستكون الرحلات الجوية مخفضة فقط بين 15 يناير إلى 31 مايو 2025. ومع ذلك، من الجدير بالذكر أن الاتحاد ستقوم بتشغيل رحلتين أسبوعيتين إلى الجوهرة الساحلية المصرية اعتبارًا من 17 يوليو 2025.

العلمين هي موقع مذهل على طول الساحل المتوسطي لمصر. تشتهر مصر بتاريخها الرائع، وشواطئها الجميلة، ومناظرها الصحراوية المهيبة، وتجذب البلاد ملايين السياح كل عام. ومع ذلك، تبدو العلمين، الواقعة على الساحل الغربي للبحر الأبيض المتوسط، واحدة من الوجهات المصرية التي تمر دون ملاحظة من المسافرين لكنها تستحق كل النظر. مع منتجعاتها الفاخرة، وشواطئها البكر، وتراثها الغني، تعد العلمين مزيجًا مغريًا من الحداثة والتقليد، وتقدم للزائرين تجربة لا تُنسى.

بالي

Getty Images

إحدى أحدث مسارات الطيران لشركة الاتحاد للطيران، والتي تم تشغيلها بالفعل، هي إلى بالي. قامت الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة بأول هبوط لها في دينباسار، بالي، يوم الأربعاء، 26 يونيو من هذا العام. وقد تمثل ذلك في إطلاق خدمة منتظمة لأربع رحلات أسبوعيًا بين أبوظبي ووجهة الجزيرة الجنة. تجذب الوجهة الإندونيسية بثقافتها النابضة وجوهرها الروحي المسافرين والمصطافين باستمرار.

جزيرة بالي هي مقاطعة صغيرة في إندونيسيا، تقع بين جاوة ولومبوك. المكان الساخن السياحي الشهير مشهور بجماله الطبيعي المذهل، وحياته البرية الوفيرة، وشواطئه الجميلة. بالحديث عن الشواطئ الجميلة، فإن بعضها من أكثرها شعبية هي كوتا، ليجيان، سيمينياك، سانور، جيمباران، ونوسا دوا، حيث يمكن للزوار السباحة، أو ركوب الأمواج، أو الاسترخاء. تتميز بالي أيضًا بتراث ثقافي غني يميزها عن بقية إندونيسيا. يمكنك استكشاف المعابد القديمة، ومشاهدة الاحتفالات التقليدية، والتعرف على العادات والتقاليد المحلية.

المأكولات في بالي متنوعة ولذيذة، مع مزيج من التأثيرات الإندونيسية والصينية والهندية. يمكنك تذوق الأطباق المحلية الخاصة مثل ناسي جورينج (الأرز المقلي)، ساتي (أسياخ اللحم المشوي) وبابي جولينج (الخنزير المشوي). بعد يوم مثير من ركوب الأمواج، التنزه، مشاهدة المعابد وتناول الأطعمة المحلية اللذيذة، لم لا تستكشف الحياة الليلية النابضة في بالي. مع خليط من نوادي الشاطئ والحانات والملاهي الليلية، يمكن للزوار الرقص طوال الليل تحت النجوم. تناسب بالي جميع الميزانيات، حيث يمكن للمصطافين الاستمتاع بالفيلات الفاخرة أو النزل الاقتصادية دون إنفاق أموال طائلة.

وارسو وبراغ

Getty Images

تواصل شركة الاتحاد للطيران توسيع نطاقها في جميع أنحاء أوروبا مع إطلاق خطين جديدين مثيرين، براغ في التشيك ووارسو في بولندا. هذا يمثل المرة الأولى التي تطير فيها الشركة مباشرة إلى هذه البلدان. براغ، عاصمة التشيك، هي مدينة ذات سحر خيالي وعجائب معمارية. إنها ملاذ لعشاق التاريخ والثقافة على حد سواء.

وارسو، عاصمة بولندا، هي مدينة صاخبة تقدم الكثير. تدمج بين التراث التاريخي الغني والطاقة الحديثة، مما يوازن بشكل مثالي بين العمارة القديمة والحديثة في جميع أنحاء المدينة، ويوجد مشهد ثقافي نابض بالحياة ليتناسب معه. اعتبارًا من 2 يونيو 2025، ستطلق الاتحاد أربع رحلات مباشرة أسبوعيًا إلى كل من وارسو وبراغ، مما يوفر للمسافرين من رجال الأعمال والترفيه وصولًا مريحًا إلى تلك المدن الأوروبية.

القصيم

Etihad Airways

تشغل الاتحاد للطيران الآن أربع رحلات أسبوعياً إلى القصيم، وهي منطقة في المملكة العربية السعودية. تعتبر هذه الوجهة السعودية المباشرة الرابعة للاتحاد، حيث تحتفل بـ 20 عامًا من رحلات الاتحاد التي تربط أبوظبي بالمملكة. تُعَدّ القصيم موقعًا خاصًا للتجارة والزراعة، حيث تنتج أكثر من مليون طن من المحاصيل سنويًا، بما في ذلك الخضروات والحبوب والتمور. تزود القصيم أكثر من 70 دولة بأجود أنواع التمور. تقع القصيم في نجد هضاب (التي تشمل الرياض والقصيم وحائل)، وتcaptivيع قلوب الزوار بتراثها الثقافي ومعالمها التاريخية وطبيعتها الجميلة.

تخفيضات الاتحاد للطيران في الجمعة السوداء للرحلات الجديدة

سافر حول العالم وزر بعضاً من أحدث وجهات الاتحاد للطيران مع تخفيضات الرحلات في الجمعة السوداء الخاصة بالاتحاد. تقدم الاتحاد خصومات مذهلة تصل إلى 20٪ على رحلات مختارة بين 15 يناير و31 مايو 2025 إلى العديد من الوجهات عبر شبكة رحلاتها. يُنصح الراغبون في الحجز بزيارة etihad.com أو تطبيق الاتحاد للبحث عن أحدث أسعار التخفيضات وللبقاء على اطلاع على القوانين المناسبة للدخول في وجهتهم النهائية.

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